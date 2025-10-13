El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Paz, Nobel y veritá

Pablo Coto Millán

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:10

Comenta

En un tiempo en que la verdad parece esconderse entre los pliegues del poder, la reciente concesión del Premio Nobel de la Paz a María ... Corina encarna un soplo de esperanza, dignidad y coraje democrático. La líder venezolana, símbolo de la resistencia cívica frente al régimen de Nicolás Maduro, ha hecho de la transparencia electoral su bandera. Su reclamo de mostrar las actas que el poder oculta, no es solo un gesto político, sino una afirmación ética: sin verdad no hay paz duradera ni justicia posible. Su reconocimiento internacional confirma que la valentía moral sigue teniendo lugar en la escena de los pueblos.

