Premio de Comunicación y Humanidades

El filósofo alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. En el ... anuncio, el jurado destacó su capacidad para explicar, con lenguaje claro y directo, cómo funciona la sociedad digital en la que vivimos.

Han nació en Seúl en 1959 y actualmente reside en Berlín. Se ha convertido en una figura mundial gracias a libros breves pero contundentes como 'La sociedad del cansancio' o 'La sociedad de la transparencia'. En ellos describe un mundo lleno de pantallas, velocidad y autoexigencia, donde las personas se sienten obligadas a rendir constantemente, incluso cuando están cansadas. Para él, no es solo la tecnología la que nos controla: somos nosotros quienes, buscando ser más productivos, acabamos presionándonos sin descanso.

El premio reconoce precisamente esa mirada crítica y necesaria. En tiempos de redes sociales, prisas y exceso de información, Han anima a hacer lo contrario: parar, desconectar y recuperar el silencio.

La ceremonia de entrega se celebró en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. Allí, el filósofo recibió un galardón que consolida su papel como una de las voces más influyentes del pensamiento actual.

Un filósofo que nos hace reflexionar sobre los tiempos de nuevas tecnologías e incertidumbre en los que vivimos.