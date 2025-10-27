El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La cuadratura del círculo

Premio de Cooperación Internacional

Pablo Coto Millán

Pablo Coto Millán

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:10

El Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional concedido la pasada semana a Mario Draghi es, más que un reconocimiento, un acto de justicia histórica. ... Pocas figuras han contribuido tanto a mantener la estabilidad y la credibilidad del proyecto europeo. Su célebre frase para salvar al euro –«whatever it takes», es decir, «cueste lo que cueste»– fue pronunciada en el momento más crítico de la crisis de la Unión Europea. Con esas tres palabras devolvió la confianza a los mercados, contuvo la especulación y evitó el colapso financiero de la Unión Europea.

