El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pedro y las nueces

El presidente del Gobierno ha dado una vuelta de tuerca en la personificación del carisma

Pablo Sánchez

Pablo Sánchez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:13

Comenta

La política de la izquierda en España –acuérdense de que la derecha no hace política– lleva veinte años enredada en la excepción. Fue en algún ... momento de la segunda legislatura de Aznar, cuando el PSOE de Rodríguez Zapatero barruntó que, en aquellas circunstancias, no podría oponer al PP un proyecto lo suficientemente atractivo como para arrebatarle el mando. La ya confirmada amoralidad de los herederos de González –la clase media militante que medró en los gloriosos años del felipismo– regó el germen de una idea extraordinaria: había que romper el consenso institucional y apoyarse en los partidos periféricos, soberanistas e independentistas, para conducir a los populares hacia la marginalidad. Salvo catástrofes coyunturales en forma de mayoría absoluta (todo es posible), lo normal es que se aclarase el camino hacia La Moncloa arañando votos de todos los supervillanos, incluidos los posterroristas de Bildu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  2. 2

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  3. 3

    El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
  4. 4 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  5. 5

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»
  6. 6 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  7. 7

    El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular
  8. 8

    Igual suaviza su rechazo inicial al proyecto del Racing para El Sardinero y el Ayuntamiento lo analizará
  9. 9

    El PRC acusa al alcalde de Solórzano de «enchufismo» al cubrir una plaza pública
  10. 10

    Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pedro y las nueces