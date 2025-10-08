El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Todo es posible

La política es el territorio de las verdades a medias y de la guerra perpetua

Pablo Sánchez

Pablo Sánchez

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:14

Comenta

Mi tocayo, el filósofo argentino Pablo Dreizik, rescata en Facebook una cita de Borges: «todos nos parecemos a la imagen que tienen de nosotros». Como, ... habitualmente, esa imagen bascula entre la indiferencia y el desprecio, es lógico que todos estemos más o menos traumatizados por la vida; por la sensación de irrealidad y de urgencia. Lo interesante es que la brega entre lo que somos y defendemos y lo que otros nos atribuyen tiene su reflejo también en el ámbito colectivo. La política es el territorio de las verdades a medias y de la guerra perpetua, artificialmente declarada todos los días. A partir de 1945, con el pacto europeo entre conservadores y socialdemócratas, la carga ideológica del mundo –y, por tanto, sus peligros– se puso en suspenso. Era necesario rebajar la tensión revolucionaria, la querencia homicida del personal, limitando las posibilidades de ruptura. Y fue bastante bien.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  2. 2

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  3. 3

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas
  4. 4

    Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones
  5. 5

    Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo
  6. 6

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  7. 7

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  8. 8

    La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander protesta en el Pleno por el «incumplimiento» de los acuerdos laborales
  9. 9

    El Ministerio espera que el tren a Bilbao circule «antes de 2050» y priorizará los tramos «con mayor demanda»
  10. 10 Rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Todo es posible