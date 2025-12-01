El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Maxi Valle, imprescindible

Pedro Casares

Pedro Casares

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:21

Vive como si fueras a morir mañana. Algunos atribuyen esta reflexión a Gandhi, pero todos los que conocimos a Maxi Valle podríamos afirmar que fue ... lo que hizo durante toda su vida y que bien podría haber sido su autor. Hay días en la vida que uno no olvida jamás. Yo tuve la suerte y el privilegio de tener muchos de esos días con Maxi y de contar siempre con su apoyo y su cariño. Y el viernes fue uno de esos días tristes en los que la realidad te golpea nada más despertar. Ese 28 de noviembre no lo olvidaremos porque se ha ido uno de los nuestros, al que ya estamos echando de menos.

