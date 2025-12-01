Maxi Valle, imprescindible

Vive como si fueras a morir mañana. Algunos atribuyen esta reflexión a Gandhi, pero todos los que conocimos a Maxi Valle podríamos afirmar que fue ... lo que hizo durante toda su vida y que bien podría haber sido su autor. Hay días en la vida que uno no olvida jamás. Yo tuve la suerte y el privilegio de tener muchos de esos días con Maxi y de contar siempre con su apoyo y su cariño. Y el viernes fue uno de esos días tristes en los que la realidad te golpea nada más despertar. Ese 28 de noviembre no lo olvidaremos porque se ha ido uno de los nuestros, al que ya estamos echando de menos.

Maxi fue muchas cosas y todas las hizo bien. Un magnífico alcalde de Santoña, senador y director general del Gobierno de Cantabria. Pero, sobre todo, era una extraordinaria persona. Un socialista integro, honesto, siempre comprometido con las causas más justas. Dedicó buena parte de su vida al servicio público, a mejorar la vida de sus vecinos y vecinas y al compromiso con nuestra tierra. Y a Santoña, esa villa marinera que hoy le llora para siempre, y que fue su gran pasión y el motor de su vida pública. Su vitalidad contagiosa, su amor por lo nuestro, por compartir siempre todo con los demás, le identificaron siempre. Ahí estaba cada 6 de diciembre, cada 8 de marzo, junto a los compañeros y compañeras del PSOE de Santoña, haciéndonos disfrutar con su retranca, con sus poemas, con esa mezcla de cultura, conocimiento y sabiduría popular que tan bien combinaba y que le hacia único. Escribía Ángel Gabilondo que «sin pasión se pierde el equilibrio». Maxi fue pasión y equilibrio a partes iguales. Ese es el mejor legado que nos deja.

El próximo 6 de diciembre íbamos a compartir uno de esos días entrañables para la familia socialista, como todos los años, en su Santoña querida para celebrar el Día de la Constitución. Porque si por algo se caracterizaba también Maxi era por sus profundos valores democráticos y su profundo amor a España.

En definitiva, Maxi Valle era uno de los imprescindibles. Una persona con la que siempre se podía contar. Un hombre bueno y justo, una persona comprometida con el PSOE, con Cantabria, pero, sobre todo, con su querida Santoña, que no le olvidara jamás. Disfruta y vive como tu sabías hacerlo allí donde estés. Aquí seguiremos brindando por ti.