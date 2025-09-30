El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo EFE

'Casting' de emigrantes

A la última ·

Aunque al líder del PP le resulte extraño, los idiomas se pueden aprender

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:19

A la propuesta del PP sobre inmigración le veo algunos problemas de orden práctico. Por lo que entiendo no se trata de arrojarlos a todos ... al mar, como piden esos exagerados de Vox, pero sí de hacer un bonito casting de emigrantes, con notas de acceso y diferentes pruebas de índole casi deportiva, una especie de La Isla de las Tentaciones, siendo España la tentación y ellos los concursantes. Si descartamos cualquier consideración moral –ese aburrimiento de sociedades decadentes–, la iniciativa del Partido Popular podría incluso encontrar encaje en Telecinco, con un debate en plató moderado por Sandra Barneda mientras el propio Feijóo, con los pectorales aceitados y vestido con un bañador deportivo Speedo, informa desde la playa de los puntos que van sacando los solicitantes de asilo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  2. 2 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  3. 3

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  4. 4

    La fabricación de los trenes de cercanías se traslada a Zaragoza y retrasa su llegada a Cantabria
  5. 5

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  6. 6

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  7. 7

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  8. 8

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  9. 9

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  10. 10

    Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes 'Casting' de emigrantes

&#039;Casting&#039; de emigrantes