El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante el funeral de Estado. EFE

Pensándoselo

A la última ·

Mazón se lo está pensando. Este tipo es una bendición para nosotros, los indecisos. A su lado, somos seres intrépidos, febriles, fulminantes

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Mazón se lo está pensando. Este tipo es una bendición para nosotros, los indecisos. A su lado, somos seres intrépidos, febriles, fulminantes. Mazón, el hombre ... de pasado cuántico, que aquel día vivió al menos en ocho universos diferentes y en ninguno llovía, se ha dado cuenta de que, por alguna razón, molesta. Me lo imagino durante el funeral preguntándose angustiosamente: ¿Por qué me gritarán estos tipos? ¿Tendría que haberles acompañado a todos al parking? Luego, en un gesto de arrojo, admitió que durante esas horas «hubo cosas que debieron funcionar mejor». Pensé por un momento que se refería a los camareros del Ventorro, que probablemente tardaron más de la cuenta en traerle el postre, el café y quién sabe si el chupito y el farias. ¡Cómo está el servicio!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  2. 2

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  3. 3

    El Ministerio convertirá La Magdalena en el primer Lugar de la Memoria de Cantabria
  4. 4

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  5. 5 Herido con quemaduras severas un marinero jubilado de Santoña al incendiarse su embarcación de recreo
  6. 6

    La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad
  7. 7

    Gema Igual no entiende «las prisas» con la posible ampliación del estadio del Racing
  8. 8

    Gema Igual rechaza que la Magdalena sea un Lugar de Memoria porque «divide a la sociedad»
  9. 9

    Una estrecha acera para bajar a la playa crea polémica en Suances
  10. 10 La diseñadora Beda Herrezuelo: «Fue muy doloroso pasar por delante de mi tienda y verla cerrada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pensándoselo

Pensándoselo