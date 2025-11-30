El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

HAY DÍAS

La destrucción de la mujer es la última defensa de un yo débil que naufraga. Si no obtengo tu deseo, poseo tu vida y la aniquilo, piensa el macho en una fantasía que mata

Rafael Manrique

Rafael Manrique

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:24

'Woyzeck', la obra de teatro de Georg Büchner, narra la tragedia de un hombre y de Marie, su pareja, que será asesinada por él. ... La obra quedó incompleta tras su muerte en 1837, pero es considerada una pieza relevante sobre la condición y explotación humana. Ha sido objeto de numerosas adaptaciones musicales y operísticas. La más conocida es 'Wozzeck', de Alban Berg.

