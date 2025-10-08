El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Algo se mueve en la fiscalidad

El debate sobre la tasa Tucman, un gravamen a los más ricos, debe ser universal porque ofrece esperanzas a la política noble y desenmascara los populismos

Ramón Jáuregui

Ramón Jáuregui

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:14

Comenta

La famosa tasa Zucman, que pretende establecer un gravamen a los más ricos, ha sustituido a la vieja tasa Tobin, que buscaba gravar los movimientos ... financieros y que nunca llegó a cuajar. Desgraciadamente, añado. Francia está hoy atravesada por esta propuesta que el Partido Socialista exigía como condición de gobernabilidad al breve Ejecutivo de Sébastien Lecornu. «Hundirá la economía», dicen los empresarios. «Se marcharán las grandes fortunas», amenazan los más famosos adinerados del país. Los asesores fiscales alertan sobre «la enorme preocupación» de sus clientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  2. 2

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  3. 3

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas
  4. 4

    Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones
  5. 5

    Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo
  6. 6

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  7. 7

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  8. 8

    La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander protesta en el Pleno por el «incumplimiento» de los acuerdos laborales
  9. 9

    El Ministerio espera que el tren a Bilbao circule «antes de 2050» y priorizará los tramos «con mayor demanda»
  10. 10 Rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Algo se mueve en la fiscalidad