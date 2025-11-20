El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entre parentesis

La dulce cola

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:06

Comenta

Que conste que no me gusta hacer colas, pero hay que reconocer que son un gran invento. Rectas o curvas para alargar su longitud y ... adaptarse al terreno, parecen serpientes que envenenan el desorden y equilibran el caos del instintivo «yo primero». Las colas son expresiones de nuestra resignación social, aunque su imaginario nos rebaje a rastros de hormigas y orugas procesionarias. Porque es cierto que a veces parecemos insectos jerarquizados haciendo filas. Mirémonos en los cajeros de los supermercados, donde misteriosamente la otra fila siempre va más rápida; en las puertas de los comercios, donde nos empujamos para acceder a gangas o grandes rebajas; en los embarques de puertos y aeropuertos, en las taquillas de los conciertos o en las ventanillas de las administraciones públicas. Son esperas provocadoras de impaciencia y picaresca, aunque siempre sonará esa voz guardiana y atenta de «¡A la cola, que está sola»!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  3. 3

    Madrid-Santander en 34 minutos
  4. 4 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  5. 5

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  6. 6

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  7. 7

    Las constructoras cántabras ven «difícil» optar a la millonaria obra del puente de Requejada
  8. 8 Fito y Fitipaldis arrancan nueva gira en Santander y Los Tupper celebran 30 años
  9. 9

    El Puerto descarta recuperar las concesiones de las empresas de Raos y su traslado a La Pasiega
  10. 10

    Comienzan las obras de la esperada variante de Renedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La dulce cola