Entre paréntesis

El gallinero revuelto

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

Mis gallinas están desoladas. Bueno, en realidad no son mis gallinas, que son las de mi prima Toñi, que me abastecen de huevos frescos gracias ... al picoteo libre del que disfrutan bajo el cielo de Suesa. El confinamiento de gallinas al corral que ha anunciado el Gobierno de Sánchez va a afectar a su feliz cacareo. Ya sé que el covid no es la gripe aviar, pero si el confinamiento nos afectó en nuestros hábitos de vida, ¿por qué no va a hacerlo también al rendimiento de las gallinas de mi prima? Presiento un importante drama gallináceo. Para empezar, ya se han subido los precios de su laborioso ovar, y habrá depresiones y crisis de ansiedad, sin perros que pasear ni autorizaciones para salir del gallinero a comprar pan. ¿Y qué pasará con mis huevos? Bueno, con los huevos de las gallinas de mi prima.

