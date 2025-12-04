El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El héroe en Santoña,a las cincode la tarde

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:13

No era el mejor, pero sí el más valiente. Murió de una cornada en 1934, cuando quiso iniciar la faena de muleta sentado en un ... estribo de la plaza de Manzanares (Ciudad Real). Su muerte causó el dolor de sus amigos, los poetas de la Generación del 27. Y si 'Granadino' fue el nombre del animal que le mató, otro granadino, Federico García Lorca, le proporcionaría la inmortalidad «a las cinco de la tarde», con su 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías'.

