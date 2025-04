Comenta Compartir

Siempre que viajo pienso en el regreso. No me extraña que digan que lo mejor de los viajes es volver a casa. Hace unos días ... pasé un par de noches en Madrid, en un hotel de la Gran Vía. A pesar del alboroto, me gusta el centro de la ciudad. Lo tienes todo a mano, sin necesidad de utilizar el transporte. Además, me gusta pasear alimentándome de la nostalgia que los recuerdos de estudiante me evocan casi a cada paso. Cómo ha cambiado todo. No hay tanta contaminación en el centro, ni tanto ruido. Hay más calles peatonales y la normativa de impedir el tráfico a los vehículos más contaminantes es un acierto. La gente también es diferente. Antaño abundaban las personas de las diferentes provincias españolas. Hoy un alto porcentaje son de procedencia extranjera. Me llevé una sorpresa cuando en los quioscos de la Gran Vía no pude comprar un periódico ¡porque no los vendían!

Aprovechamos para ver uno de los espectáculos musicales (eso no ha cambiado) y luego disfrutar de un paseo nocturno camino del hotel. En ese paseo me llevé la mayor impresión. Junto a los escaparates de las tiendas de ropa, las entradas de los restaurantes y de los cines o teatros, había decenas y decenas de personas envueltas en cartones y durmiendo en colchones improvisados. Me dijeron que era el habitual paisaje nocturno de la Gran Vía. El último sin techo que vi estaba cerca de la puerta del hotel donde entré a pasar la noche. En los últimos años he viajado a África y en el regreso, al percibir el contraste de la calidad de vida, siempre me aliviaba el pensamiento de lo afortunado que somos por vivir en España. Pero ya no hace falta viajar a África para tener esa sensación. Solo hay que pasear en la noche por la Gran Vía y comprobar cuántos carecen de un hogar, dulce hogar.

