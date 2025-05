Los delincuentes siempre han existido, con sus justificaciones para defenderse de sus delitos. Es comprensible que mientan, se escondan y echen la culpa a los ... demás con acusaciones falsas. Qué abundante es el listado de corruptos de esa calaña que han pasado por los gobiernos y por los partidos políticos. La izquierda y la derecha compiten en este terreno. La ideología no importa. Todos somos honestos cuando no tenemos posibilidades de delinquir, pero demasiado débiles ante la tentación que ofrece el poder y su capacidad para generar impunidad.

No voy a enumerar los casos en los que los entramados familiares, de partido, de ministerios y empresas dependientes de Pedro Sánchez han cruzado los límites del decoro y de la dignidad. Son demasiados. El uso ilícito de las instituciones públicas y sus recursos para beneficios particulares, goces mundanos (dinero, droga, sexo) y ataques a los adversarios políticos, no son nuevos. Se incorporan ahora los parlamentos como escudos protectores, como ha hecho el presidente de la Diputación de Badajoz, implicado en el caso del enchufe del hermano de Sánchez y aforado a velocidad de vértigo como diputado autonómico.

Pero la corrupción se ha introducido en las alcantarillas del Gobierno y del PSOE con una novedad, la de la arrogancia, el reto y la burla de aparentar honestidad con la técnica del victimismo y la sonrisa fingida.

Hace varios días me encontré con un destacado socialista cántabro y me confesó que leía mis artículos. «Pues perdón por las críticas a tu partido», le dije. Su respuesta me sorprendió al reconocer que en varios de ellos me daba la razón: «Yo soy socialista, no sanchista», afirmó. Una buena manera de taparse la nariz ante el olor de esta nueva putrefacción. Pero es necesario algo más que taparse la nariz. Joan Báez nos lo recuerda con una frase sin música: «Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella».