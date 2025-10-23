El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entre paréntesis

El ocaso de los indianos

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:16

Comenta

Qué bella historia la del indiano que regresa rico a su Cantabria e invierte en ella los tesoros que obtuvo en las Américas. Son incontables ... los indianos que destinaron parte de sus riquezas a construir escuelas, hospitales, asilos, iglesias, centros culturales, traída de aguas, puentes, carreteras, casonas y palacios. Me vienen a la memoria el marqués de Comillas, el marqués de Valdecilla, Santiago Galas, Eusebio Gómez, Mateo Haya Obregón… Y por tanta generosidad y bonhomía se quiso honrar en 1968 la memoria de esos hombres con el monumento que se eleva en ese lugar privilegiado que es Peña Cabarga. El monumento ha estado abandonado durante demasiados años, pero hace unos meses se ha recuperado con un nuevo mirador para otear la bahía, principal salida y llegada de los buques de la Trasatlántica que trasladaban a nuestros emigrantes y sus ilusiones. Ahora hay unas modernas pantallas panorámicas con realidad virtual, simuladores de vuelo y exposiciones interactivas para conocer y sentir lo valioso que para Cantabria fueron aquellas aventuras personales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  2. 2

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  3. 3

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  4. 4 Los tesoros del sabor cántabro
  5. 5

    Benjamín pone este jueves en alerta roja a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
  6. 6

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  7. 7

    Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales
  8. 8

    Las obras de los Jardines de Piquío se reanudarán el 3 de noviembre
  9. 9

    Revilla se suma a la campaña para repatriar al vecino de Astillero enfermo en Vietnam: «Hay que hacer que vuelva a casa con su perrita»
  10. 10

    Detenido un grupo criminal por robar 600 kilos de cobre del alumbrado público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El ocaso de los indianos