Elijamos nombre

La extinción del salmón debe seguir el protocolo

Roberto González

Roberto González

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:15

No hay especie que se precie cuyo último ejemplar, antes de su extinción, no haya sido bautizado. Ya sea el último ejemplar, como Martha, paloma ... norteamericana que llegó a contar con miles de millones de ejemplares, o uno de los últimos, como Mansín, urogallo que, más solo que la una, decidió pasar sus últimos días entre los vecinos del pueblo asturiano de Tarna. Lejos de un gesto empático, poner nombre a los últimos responde a una fascinación por la extinción; esto es, humanizar la tragedia biológica y elevar al último ejemplar a algo mitológico.

