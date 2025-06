Mentiras antieólicas

La gran mayoría de los vecinos de los pueblos que hemos dado nuestra aprobación a la construcción de los parques eólicos de Cantabria empezamos a ... estar agotados de tanta desinformación que se está vertiendo desde determinadas plataformas contrarias a este desarrollo de energías limpias.

Ya en su momento, desde estos grupos antieólicos se alertó, como si del fin del mundo se tratase, de una avalancha de proyectos en tramitación. Hablaban de más de cuarenta, con la supuesta connivencia entre el Gobierno y las empresas promotoras para convertir nuestra querida Cantabria en un «bosque de aerogeneradores». Pues bien, a día de hoy, solo siete han obtenido la aprobación ambiental y de esos siete no se sabe todavía si podrán construirse todos. Menuda implicación del Gobierno. Deben estar contentas las empresas…

Otra gran mentira es que se presentan ante los medios de comunicación como colectivos vecinales que protegen a los pueblos. Hasta la fecha, ninguno de estos colectivos ha pedido siquiera una reunión con los concejos abajo firmantes. ¿Así nos pretenden ayudar? Nosotros sí representamos legítimamente a los habitantes de Campoo de Yuso porque nos han votado. De hecho, vivimos en el municipio que más aerogeneradores va a tener en Cantabria y nos hemos manifestado claramente a favor de su instalación.

En el caso del parque eólico de El Escudo, los concejos propietarios de los terrenos que albergarán los 18 molinos que van en Campoo de Yuso han votado a favor de instalar 17 de ellos y el que falta está en litigio entre un concejo que ha votado a favor y otro en contra. En el caso de los parques de la Costana y Campo Alto, todos los concejos donde se instalarán los molinos han votado mayoritariamente a favor, sin ninguna excepción. Estas votaciones se realizan, en la inmensa mayoría de los casos, directamente por los vecinos empadronados siempre que haya un número adecuado de asistentes ¿Se les ocurre alguna otra fórmula más democrática?

Salvo contadas excepciones, en las plataformas antieólicas no hay ningún vecino de Campoo de Yuso. A muchos no les hemos visto el pelo por aquí en la vida, mucho menos en el crudo invierno cuando más se evidencian las carencias de servicios que padecemos en la Cantabria despoblada. Para nosotros lo molinos son recursos económicos con los que atender a los vecinos e intentar fijar población. No tenemos la suerte de contar con los ingresos de nuestros vecinos de San Miguel de Aguayo, pero necesitamos recursos como el que más.

Llama especialmente la atención la llamada Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. A la vista de su 'gran éxito' en Galicia (ironía), donde hay más de 140 parques eólicos en funcionamiento y más de 100 en tramitación, han cambiado el tiro para frenar la instalación del ¡segundo parque eólico de Cantabria! Alguien debería decirles que, si se instalan los siete parques aprobados ambientalmente en Cantabria, no llegaríamos ni a la mitad del objetivo previsto en las sucesivas planificaciones energéticas de los distintos gobiernos de Cantabria formados por los principales partidos (PP, PSOE y PRC).

Otro despropósito es intentar meter miedo con que el parque de El Escudo destruirá los acuíferos y pondrá el riesgo el abastecimiento de agua a miles de cántabros. ¡Qué barbaridad! ¿Piensan que somos idiotas y que vamos a permitir dañar el agua que bebemos? ¿Y cómo es posible que ni los técnicos ambientales del Ministerio, ni del Gobierno de Cantabria y, sobre todo, los de la Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Norte –que no se casan con nadie– no hayan visto ningún peligro?

Lo de que se va acabar con la ganadería y que las vacas abortan es de traca. La mayoría de los vecinos que han votado a favor de los parques son ganaderos o están vinculados a esta actividad. Y en el tema de las turberas tampoco dicen una verdad. Hasta hace poco se explotaban comercialmente, es decir, se eliminaban, y ahora cuentan con el mayor grado de protección y vigilancia que nunca han tenido precisamente por las medidas preventivas adoptadas en la construcción del parque.

Nos hace hasta gracia que digan en prensa y redes sociales que nos vendemos por unas clases de inglés. Qué pena que no nos hayan pedido información sobre todas las medidas pactadas con las empresas, que sin lugar a dudas van a mejorar nuestra calidad de vida en el medio rural. Sinceramente parece que no quieren conocer la verdad para seguir con sus falsos eslóganes de pancarta. A nosotros no nos echa nadie de nuestros pueblos.

Así que, por favor, tienen todo el derecho a oponerse a los parques eólicos, pero no a decir que nos representan. Es más, les pedimos que nos respeten como nosotros a ellos, y que por favor nos dejen en paz. No los necesitamos y menos con esa forma de actuar, aunque estaríamos encantados de que se reúnan con nosotros con actitud abierta y constructiva. Queremos un debate limpio y sin mentiras.