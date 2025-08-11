El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Contra la servidumbre voluntaria internacional

Deberían unirse, como para una guerra, los afectados por los abusos de Trump

Roberto R. Aramayo

Roberto R. Aramayo

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:07

Hace casi medio milenio un jovencísimo Étienne de La Boétie se preguntaba en su afamado 'Discurso sobre la servidumbre voluntaria' cómo era posible que una ... inmensa mayoría pudiera rendir vasallaje a uno solo. Bastaría con cambiar de actitud y no querer seguir sirviendo a uno u otro señor para ser libres, como hizo Espartaco en tiempos de Roma, reuniendo a un gran ejército compuesto por esclavos que anhelaban dejar de serlo y enfrentándose a las legiones del poderoso ejército al que lograron vencer durante varios años, pese a contar entre sus filas con ancianos, mujeres y niños. Consiguieron derrotar incluso a Craso, el hombre más rico de su tiempo, miembro del primer triunvirato junto a Pompeyo y César.

