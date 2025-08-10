El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la dana. EFE

Cacerías para todos

En diagonal ·

Ángel parecía de otra época. Una en la que un hombre, político o no, se avergonzaba de sus hechos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:01

Cospedal defendió a Rita Barberá cuando todos la atacaban. Diana Morant defendió a José María Ángel. Tras la escandalera por un título universitario falso, el ... excomisionado de la dana intentó suicidarse en un polígono. Un vecino vio algo raro en el coche y la policía encontró cartas con diferentes destinatarios. Morant vinculó lo sucedido al «acoso» que había sufrido Ángel en las últimas semanas. Desde luego, este señor parecía de otra época. Una en la que un hombre, político o no, se avergonzaba de sus hechos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  2. 2

    Villalibre, nuevo delantero del Racing
  3. 3

    El tramo de la N-634 en el que murió Pablo Gorostiza no tenía límites de velocidad
  4. 4

    Siete personas mueren en las playas de Cantabria en lo que va de verano
  5. 5

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  6. 6

    Ciao, pretemporada
  7. 7

    Arrancan las obras de la promoción de 12 viviendas de la calle Aviche de Monte
  8. 8

    Cantabria agranda su privilegio como la comunidad mejor financiada del país
  9. 9

    San Martín de Elines se rebela contra el vicario del Obispado
  10. 10

    La influencer Maribel Cabo pasea por las fiestas de Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cacerías para todos

Cacerías para todos