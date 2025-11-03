El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un busto del dictador Francisco Franco. AFP
En diagonal

No es olvido, es ignorancia

A Sánchez le parece terrible que el 21,3% de los españoles piense que la dictadura de Franco fue buena o muy buena

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

A Sánchez le parece terrible que el 21,3% de los españoles piense que la dictadura de Franco fue buena o muy buena. «Este dato ... es terrible», se escandalizó Sánchez. A Urtasun le parecen «repugnantes» los fragmentos que ha leído donde el rey Juan Carlos habla de Franco. Y «un auténtico esperpento» que en 2025 «se publique en un libro una defensa de Franco». Que, vaya, eso es una mínima parte del libro. Pero no se admiten matices. Nadie razonable cree que la república fue idílica. Ni la transición. O que los 40 años de dictadura fueran el mal sin respiraderos. Mientras el PSOE se aferra a la memoria histórica, el PP a la corrupción del PSOE. Montero ha reclamado al PP que retire los símbolos franquistas y permita la apertura de fosas. «No vamos a dejar que se olvide lo que ocurrió porque quien olvida la historia, la repite». No se trata de olvidar, se trata de saber. Y los jóvenes, ahora tan de derechas, no saben nada. ¿Buscamos culpables?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Una cántabra en la élite ganadera
  3. 3

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  4. 4

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  5. 5

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  6. 6

    ¿Magnesio? ¿Omega3? Los cántabros cada vez consumen más suplementos: guía para saber si lo estás haciendo bien
  7. 7

    Pablo Torre busca su sitio
  8. 8 La plaza de Reinosa recreará el nacimiento del Ebro
  9. 9

    El juicio por las presuntas vejaciones en la Alborada tendrá lugar el día 28
  10. 10

    El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes No es olvido, es ignorancia

No es olvido, es ignorancia