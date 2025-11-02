El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesus Signes

No me lo pidan a mí

onerse en el lugar de alguien es muy fácil cuando ese alguien es Maribel Vilaplana. Fácil y nada envidiable

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Ponerse en el lugar de alguien es muy fácil cuando ese alguien es Maribel Vilaplana. Fácil y nada envidiable. Mañana testifica en el procedimiento que ... lleva la juez Nuria Ruiz. Buscando todos los detalles del encuentro entre Carlos Mazón y la periodista, la magistrada ha pedido, a instancia de una acusación, el ticket del parking donde aparcó su coche el 29 de octubre de 2024. Ese parking al que Mazón parece que la acompañó tras larga sobremesa. No sé qué va a obtener la juez más allá de lo que la periodista ya contó en su carta abierta. Me pongo en el lugar de Vilaplana (ahora se repite esa memez de empatía) y estaría perdida. No por lo que pasara, escuchara o supiera y no hubiera contado. Por el ticket. ¿Por qué iba a guardar el papel ni una semana? Ese papeluco, como Puente llamó a las anotaciones de Aldama. En condiciones normales no se guarda. No lo eran. Hasta Villaplana sabría esa misma noche que no lo eran. La solución, mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los Pasiegos, de la barra del bar a un negocio integral de primer nivel
  2. 2 Maribel Vilaplana, en el hospital
  3. 3 Cerrado un carril de la A-8 en Ontón, sentido Bilbao, durante toda la noche por el accidente de un camión
  4. 4

    La huella de otro macrobotellón en Pombo y Cañadío: «Esto es como el día de la marmota»
  5. 5

    De la meta a la mesa en el gran día del cocido en Torrelavega
  6. 6

    La huella de otro macrobotellón en Pombo y Cañadío: «Esto es como el día de la marmota»
  7. 7

    Arredondo celebra una inusual feria sin ganado
  8. 8

    Cristina Bucsa, a la final en Hong Kong
  9. 9

    Sidenor agota su ERTE sin dar detalles a la plantilla de Reinosa de los planes de futuro
  10. 10

    Buruaga presenta el Presupuesto sin apoyos y deberá afrontar una complicada negociación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes No me lo pidan a mí

No me lo pidan a mí