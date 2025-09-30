El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaume Matas llega a los juzgados con su mujer. STRINGER
En diagonal

La suerte de la fea

En diagonal ·

Saca un libro el juez Castro donde cuenta sus conversaciones con el fiscal Horrach: 'El caso Nóos'. No se anda con literatura

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:23

Saca un libro el juez Castro donde cuenta sus conversaciones con el fiscal Horrach: 'El caso Nóos'. No se anda con literatura. Según leo a ... Urreiztieta, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, quien llevó a la cárcel (al banquillo) a Urdangarín y sentó en el banquillo a la Infanta Cristina, sostiene que le dijo a Horrach que ella y su padre eran los artífices y el pobre Iñaki un pringado. «Al Rey nos es imposible llegar, pero llamar a declarar a la Infanta es obligado como cooperadora necesaria». El fiscal se oponía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  2. 2 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  3. 3

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  4. 4

    La fabricación de los trenes de cercanías se traslada a Zaragoza y retrasa su llegada a Cantabria
  5. 5

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  6. 6

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  7. 7

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  8. 8

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  9. 9

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  10. 10

    Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La suerte de la fea

La suerte de la fea