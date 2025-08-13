Vivir para no creer

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un periodista sirio sostiene una fotografía de un periodista palestino fallecido. EFE

En diagonal ·

Vivimos tiempos tan confusos que en España la Conferencia Episcopal se ha convertido en el padre Ángel

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:18

Vivimos tiempos tan confusos que en España la Conferencia Episcopal se ha convertido en el padre Ángel. Y en Gaza, después de si es genocidio ... o no, nos peleamos con si eran periodistas o terroristas. Yo no pongo la mano en el misil. Los bancos nos mandan continuos mensajes para que desconfiemos de los mensajes que nos quieren sacar los cuartos estafándonos, así que ya ni hago caso de mi propio banco, por si acaso.

