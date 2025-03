El bolso atómico

A una, que es de metabolismo lento, le cuesta digerir el cambio de hora tanto como una fabada. Ya saben, esta noche a las 2 ... serán las 3. Una hora menos para dormir, una hora más para preguntarte qué hacer con estas tardes nuevas, largas y luminosas, con el olor a jazmín y a azahar que inunda el barrio, con toda esta belleza que estalla y te aplasta porque te sientes incapaz de formar parte de ella.

Cursilerías y ansiedades aparte, en esta primavera atómica hay, además, otra pregunta en el aire. Y no es de Pantoja, sino de Polanski y el Ardor: qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS. «No sé», respondían. Pues la comisaria europea de Igualdad y Gestión de Crisis sí lo sabe, que ha grabado un clip al estilo de los que hace Vogue cuando pide a las famosas que enseñen lo que llevan en sus bolsos. La diferencia es que ella no saca un lápiz de labios, sino una navaja suiza. Es tan distópico y tan frívolo que parece un 'sketch'. Se le ha olvidado meter compresas, por cierto. Y vino, como apuntaba el viernes Pío García en su última tribuna en este medio. Él que vaya pillando uno de La Rioja, que yo me echaré un par de botellas de Jumilla.

Por regla habitual, las mujeres llevamos tantas cosas en el bolso que estamos preparadas para sobrevivir no tres días, sino tres meses. Margarita Seisdedos, la madre de la artista antes conocida como Tamara, llevaba hasta un ladrillo. Bolso grande, ande o no ande. Pero de ello también se aprovecha el patriarcado. El más próximo, al menos, que mi santo es de los que me pide que le lleve las llaves. Vamos a tener que transportar lo nuestro y lo suyo. Mira, compraos una mochila. Yo voy a pasarme por Zara a ver si han sacado ya la línea 'Atomic bag'. Y en moca, que es el color del año.