El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El 'enemigo interior'

Amenazar a parte de la población estimula la deriva hacia un régimen autoritario

Rosario Morejón Sabio

Rosario Morejón Sabio

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:11

Comenta

Atentos a la regula- ridad con la que Trump se enfrasca en la eliminación del 'enemigo interior', tanto para nombrar a sus riva- les políticos ... como para referirse a los inmigrantes que expulsa, puede decirse que la expresión, en desuso desde la Guerra Fría, está recobrando brillo a los dos lados del Atlántico. En Francia, Marine Le Pen y Jordan Bardella juran haber roto con las ideologías; solo los guía el «sentido común». Pero las corrientes identitarias y racistas que alimentaban el Frente Nacional persisten en su entorno. Los discursos de Reagrupación Nacional (RN) señalan a los extranjeros como los principales «enemigos del interior». En su inauguración del curso, el 14 de septiembre en Burdeos, Le Pen prometía «ingentes ahorros una vez suprimida la inmigración de ventanilla social». Su público enardecido apostillaba: «¡Estamos en nuestra casa!». La historia enseña que la designación de 'enemigos interiores' y el recurso a la amenaza contra una parte de la población estimulan el deslizamiento hacia regímenes autoritarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  2. 2

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  5. 5 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  6. 6 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  7. 7

    Comienza la exhumación de los restos de tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones
  8. 8 El CTA señala que el VAR no debió intervenir en el gol de Villalibre
  9. 9

    Santiago Abascal, a Buruaga: «Engañen a quien se deje. No les hacemos falta»
  10. 10

    De Mesopotamia a San Felices de Buelna, el viaje de Javier Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El 'enemigo interior'