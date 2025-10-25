El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Paz

El Nobel a María Corina Machado es esperanza para los venezolanos y para todos

Susana del Río

Susana del Río

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:34

Comenta

Elijo el título 'Paz' porque la paz no necesita nada más que la acompañe. Es una palabra poderosa, vitalizadora, enorme. Recientemente, hemos sabido que María ... Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz. Ver el vídeo en el que el secretario del Comité noruego, Kristian Berg, comunica a María Corina la noticia, emociona y nos hace creer en lo importante. Este premio es para mí el más relevante porque se despliega y brilla en todo de manera transversal. A la premiada hay que felicitarla porque su convicción democrática, lucha, valentía imprimen un mensaje de libertad para el mundo entero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  2. 2

    La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander
  3. 3

    La gran fiesta de los ingenieros industriales
  4. 4 En Torrelavega, donde el cachopo es todo un ritual
  5. 5

    Y Joaquín luchó contra la ELA hasta el final
  6. 6

    Detenido por sacar sin permiso 7.670 euros de la cartilla bancaria de su abuela
  7. 7

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  8. 8

    Buruaga: «Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy fina»
  9. 9

    El máximo responsable de Renfe admite por primera vez que los trenes no funcionarán hasta 2027
  10. 10

    Detenido el cuidador de un perro que fue encontrado en Liencres con una gran herida en el cuello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Paz