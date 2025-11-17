El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

¿Por qué Gaza sí y el Sáhara no?

¿Acaso hay un número crítico de víctimas a partir del cual ya es obligado mostrar la cara solidaria de un país?

Tomás De Vega Santos

Tomás De Vega Santos

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:11

Comenta

Hace 50 años, en una hábil maniobra de su rey Hassan II, 300.000 desharrapados marroquíes –con su ejército escondido entre ellos– invadieron la 53ª ... provincia española, el Sáhara Occidental, aprovechando el vacío de poder por la agonía del dictador y un gobierno pusilánime. Se produjeron hechos vergonzosos como el repliegue de la Legión o la visita al Sáhara del entonces príncipe Juan Carlos para transmitir tranquilidad a los militares y asegurar a la población que nunca les abandonaríamos, justo lo que ocurrió unos días después, cuando en los Acuerdos de Madrid España cedía la soberanía del territorio a Marruecos, algo que el Tribunal de la Haya había negado.

eldiariomontanes ¿Por qué Gaza sí y el Sáhara no?