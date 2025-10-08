Nuestro callejero

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Si Santander tiene más de 500 calles, piensen cuántos personajes deberíamos conocer

Valeriano García-Barredo

Valeriano García-Barredo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:13

En el año 1980, el mismo en el que falleció, José Simón Cabarga regaló a sus lectores la obra «Santander en la historia de sus ... calles», en la que nos dejaba el fiel retrato de las 36 calles desaparecidas en el incendio de 1941 y de las casi 500 que en aquella fecha tenía la renacida ciudad. En su reconstrucción, el desmonte del cerro de Somorrostro supuso la desaparición del complejísimo entramado de calles, callejuelas, pasadizos y escalinatas que fueron el centro histórico de la primitiva villa que ocupaba el espacio entre Rúa Mayor y La Ribera. Aunque se recuperaron nombres de varias calles, desaparecieron otros de gran tradición popular: Blanca, Becedo, Carbajal, Colón, Compañía, Escuelas, Puerta la Sierra, Ribera, Peso, Rincón, Torrelavega, Viento, Infierno, Vieja… El olvido de los nombres de estas calles y la radical transformación de la topografía urbana, por la desaparición del cerro y el aumento del suelo, el trazado de las nuevas calles llanas, como Lealtad e Isabel II, para acercar la ciudad al mar, el relleno de marismas para la ampliación de la línea del puerto y que la nueva topografía supuso que, en ocasiones, la recuperación de un nombre viejo se hiciera en un emplazamiento distinto al que ocupó, ocasiona que los nacidos después del incendio encuentren muchas dificultades para interpretar textos de nuestra historia que no saben colocar en el plano de la ciudad actual.

