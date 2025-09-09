El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Revilla, ataviado con una toga, celebra un matrimonio. DM

La nueva faceta de Miguel Ángel Revilla: actor de cine

El debut del expresidente de Cantabria en la gran pantalla llega de la mano de Ana Mugarren con un pequeño papel en la película 'Cuerpos Locos'

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:26

El pasado 1 de abril, el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, recibía la denuncia del rey emérito por «expresiones injuriosas y difamantes» mientras realizaba el rodaje de 'Cuerpos Locos' ... en Vitoria con Antonio Resines. La película, dirigida por Ana Mugarren y con un reparto repleto de nombres españoles como Paz Padilla, Juan Manuel Montilla 'El Langui', María Zaitegi y Diego Arroba 'El Cejas', entre otros, se estrenará en las salas de cine el próximo 31 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  2. 2

    El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París
  3. 3

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  4. 4

    Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero
  5. 5

    Los policías locales de Torrelavega rechazan la Medalla de Oro propuesta por el Ayuntamiento
  6. 6

    La huelga marca el inicio del curso en Cantabria
  7. 7

    «Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»
  8. 8

    Dos años de cárcel para los cuatro hombres y la mujer que quemaron 34 vehículos
  9. 9

    Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña
  10. 10

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La nueva faceta de Miguel Ángel Revilla: actor de cine

La nueva faceta de Miguel Ángel Revilla: actor de cine