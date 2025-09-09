La nueva faceta de Miguel Ángel Revilla: actor de cine
El debut del expresidente de Cantabria en la gran pantalla llega de la mano de Ana Mugarren con un pequeño papel en la película 'Cuerpos Locos'
Santander
Martes, 9 de septiembre 2025, 12:26
El pasado 1 de abril, el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, recibía la denuncia del rey emérito por «expresiones injuriosas y difamantes» mientras realizaba el rodaje de 'Cuerpos Locos' ... en Vitoria con Antonio Resines. La película, dirigida por Ana Mugarren y con un reparto repleto de nombres españoles como Paz Padilla, Juan Manuel Montilla 'El Langui', María Zaitegi y Diego Arroba 'El Cejas', entre otros, se estrenará en las salas de cine el próximo 31 de octubre.
Esta nueva producción humorística cuenta la peculiar historia de cómo una niña de diez años y su futura madrastra se intercambian los cuerpos por una extraña magia que se produce durante un insólito fenómeno meteorológico. La aparición de Revilla será breve pero por lo que aparece en el tráiler de la película, el mediático político, ataviado con una toga, hará las veces de un juez y será el encargado de celebrar un matrimonio.
