¿Aburrirse? Imposible este fin de semana Del concierto de jazz para niños de esta tarde en el Centro Botín al directo de Pablo López mañana, sábado, pasando por las fiestas populares de los pueblos o los paseos por la bahía de Santander. Todo esto puedes hacer este fin de semana en Cantabria Los integrantes de Jazz for children'. / DM JOSÉ CARLOS ROJO Santander Viernes, 29 junio 2018, 17:08

El último fin de semana de junio, o el primero de julio, según se mire -el sábado es día 30 y el domingo 1- llega cargado de opciones para no aburrirse. Basta con atender a todas las citas musicales, teatrales, expositivas o de cualquier otra índole. Lo importante es no perder el tiempo. Esta misma tarde, en el Centro Botín, siete músicos de jazz acercarán a los más pequeños este género a través de una divertida y didáctica propuesta para disfrutar en familia. El grupo 'Jazz for children' tocará temas míticos del cine infantil de películas como Aladdin, El Libro de la Selva, La Pantera Rosa o Bob Esponja. El concierto será en el anfiteatro exterior del Centro Botín, a las 19.00 horas, y buscará la participación del público infantil para que los niños aprendan sobre los instrumentos, las melodías o la historia de la música. Es el prólogo de lo que será un fin de semana completo, con fiestas populares en diferentes pueblos de la región, conferencias científicas, talleres para niños o conciertos como el de Pablo López en el Palacio de Deportes.

Hoy, viernes Entre fiestas populares y conciertos

Al concierto ya anunciado del Centro Botín, previsto para las 19.00 horas de esta tarde, se le suman otras muchas actividades. También para niños, continúan hoy los talleres en el centro comercial Carrefour Peñacastillo, con la fabricación de pins de dinosaurios (17.30 a 20.00 horas).

El Río de la Pila acoge hoy la Fiesta del Orgullo Gay 2018 con una gran programación, concursos y muchas sorpresas más. El pregón arranca a las 17.30 horas y los Jemelos Dj comienzan a sonar a las 20.00 horas. Todo será la antesala del concierto de Leticia Sabater (22.00 horas).

Más conciertos: El alma de Havana Moon es la voz blusera, con tintes de jazz, de Miriam. Añaden luego la guitarra de Luico Sanchez, llena de matices y el ritmo sólido de Matt, el metrónomo humano. Todos ellos llegan a la sala Black Bird para presentar su último trabajo 'Estrella'. Una cita ineludible que tendrá lugar hoy a partir de las 20.30 horas.

También hoy Los Demenciales Chicos Acelerados estarán en Rock Beer the New a partir de las 21.00 horas.

La cita científica es hoy en el programa Café Científico con la ponencia 'Alarmismo sanitario por malas prácticas científicas', charla divulgativa a cargo de José Ramos Vivas que se celebra a partir de las 20.30 en el Café de las Artes.

Además, La Noche es Joven despedirá la actual edición de primavera este viernes con el evento 'Mar de jóvenes' que consistirá en paseos en barco por la bahía de Santander amenizados con actuaciones y espectáculos. Ante el éxito de esta actividad en años anteriores, el Ayuntamiento ha informado que se ha buscado una embarcación más grande, de forma que se ofrecerán un total de 360 plazas, divididas en dos turnos, a las 21.00 y 22.30 horas. Los jóvenes que quieran participar en la actividad, de carácter gratuito, deberán acudir al embarcadero de Los Reginas a las horas indicadas, sin necesidad de realizar inscripción previa.

El I Bolao Folk, comenzará hoy en Cóbreces, a las 21.00 horas, con el pregón y la apertura del mercado artesanal. A las 21.30 horas se celebrará el Ritual de Farralis, con la compañía La Nariz Roja que hará un espectáculo de fuego. Los Vecinos del Concejo de Rudagüera actuarán a las 22.15 horas con su música tradicional y quince minutos más tarde será el turno de Zas!!Candil y Amigos, con un taller de música y danza. Landeral y Cambalúa pondrán el plato fuerte musical para cerrar la primera noche.

Más fiestas. Los pueblos de Tagle e Hinojedo celebran San Pedro con diferentes actividades que se desarrollan a lo largo de todo el día. En Tagle el grueso de actividades se desarrollará por la tarde. Así, a partir de las 17.00 horas habrá hinchables gratuitos para los más pequeños, seguida de una merienda (también para los niños y niñas) a las 18.00 horas. La verbena comenzará a las 20.30 horas, mientras que la chorizada y la sangría se repartirá a partir de las 21.00 horas, para proseguir con la verbena hasta avanzada la noche.

Continúan también durante este fin de semana las actividades de la Semana Grande de Castro Urdiales. Cabezudos, encierro de toros hinchables, conciertos, hogueras y sardinada completarán el programa del colofón de fiestas.

Haz deporte o disfruta con él

Va a hacer buen tiempo, aunque alguna tormenta puede arruinar parte de este fin de semana. De todas maneras, sal a la calle y haz deporte. Nada, anda, corre, haz bicicleta... Tu cuerpo te lo va a agradecer.

Y si prefieres ser espectador. Aquí tienenes una sugerencia. Arranca el Concurso Internacional de Saltos en la campa de La Magdalena. Si eres amante los caballos tienen una oportunidad única para ver a los mejores ejemplares de España de saltos de obstáculos durante todo el fin de semana. Y si no te gustan, también puedes pasarte porque habrá habrá 'food trucks' y un 'village comercial' con complementos de piel y productos hípicos, además del 'SeaHorse Market', un mercadillo con puestos estilo Pop Up en los que se podrá encontrar desde moda y complementos hasta cosmética natural y artesanía. Los niños, además, podrán recibir su bautismo hípico en el poni park organizado por la Yeguada Güemes.

Sábado Pablo López, el plato fuerte del día

El cantante Pablo López acerca el sábado al Palacio de Deportes de Santander su tour 'Santa Libertad', un concierto que se enmarca dentro de los actos para conmemorar el décimo aniversario de Música en Grande (22.30 horas). López presenta su último disco, 'Camino, Fuego y Libertad', un éxito de ventas y que ha consolidado al artista malagueño como uno de los grandes compositores e intérpretes del momento dentro de la música en castellano.

El cantante Pablo López. / DM

También hoy se celebrarán actividades en torno al Orgullo. En la plaza de Alfonso XIII tendrá lugar un programa organizado por Alega y el Ayuntamiento que incluirá animación musical y baile, un picnic, talleres, una mesa informativa, photocall, la lectura de un manifiesto o la ya tradicional carrera de tacones. Concretamente, las actividades arrancarán a las 13.00 horas, con un pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas de Cantabria, desde Pombo hasta la plaza de Alfonso XIII. A las 14.15 horas tendrá lugar un espectáculo de baile a cargo de la escuela ARG, a las 14.45 horas se realizará un micro abierto al que podrán sumarse todos los ciudadanos que lo deseen y las actividades de la mañana acabarán con un picnic y vermuteo.

Continúan las tradicionales Fiestas de San Fermín organizadas por la Asociación de Vecinos de la calle Tetuán. A las 12.00 tendrá lugar el Segundo Concurso de Dibujo Infantil con la presencia del pintor Roberto Orallo. A las 20.00 horas, barbacoa solidaria con la Parroquia San José Obrero, a quien irá destinada la recaudación (2 euros por persona). A partir de las 21.30 horas, concierto de rock y verbena.

El teatro regresa a El Principal con 'Perra', adaptación de 'La voz humana', de Jean Cocteau, a las 20.00 horas. Por otro lado, el Centro de Ocio Playa Dorada (Noja) acoge la actuación de la Agrupación Escénica Unos Cuantos, que estrena 'La tienda impropia. Juguete cómico en un acto'. Será este sábado, a las 20.00 horas. La Asociación Cultural Octubre (Sierrapando, Torrelavega) sirve de escenario también este sábado a la actuación de Carla Chillida y Pepe Ruiz, que presentan 'Las solidarias', un espectáculo de la compañía A Tiro Hecho, a partir las 19.00 horas. Y por último, el Estudio para Actores Rosa Casuso estrena 'Novecento. La leyenda del pianista en el océano'. Habrá sesiones el sábado y el domingo, a partir de las 20.30 horas.

Además, las fiestas populares continúan, por ejemplo, en Cabezón de la Sal, que celebra su carnaval de verano. A partir de las 21.00 horas, habrá desfiles, holi party y muchas más actividades para una noche de diversión y carnaval.

En Cóbreces, continúa el I Bolao Folk. Los más pequeños podrán acercarse a los juegos tradicionales (17.00 horas), reponer fuerzas con una chocolatada (18.00 horas) y correr delante de los cabezudos por el barrio de San Roque (19.00 horas). La banda de gaitas de las danzas de Tanos hará el animado pasacalles desde la Bolera de El Pino a las 20.30 horas, que seguirá con el homenaje a Lines Vejo (21.30 horas). La noche se dedicará de nuevo al folk, con las actuaciones de las bandas cántabras 'Garma', 'Cahórnega' y los conquenses 'Zas!!Candil'.

Cargado de deportes acuáticos

Este sábado continuará el el concurso hípico de La Magdalena, pero además viene cargado de deportes acuáticos. Se disputa el Campeonato Regional de traineras, a partir de las 12.00 en aguas de Brazomar en Castro Urdiales. Este año se resolverá en tan sólo una jornada. Los barcos cántabros buscarán el título del barco grande distribuidos en dos tandas.

Y seguimos en el mar. Una vez terminada la temporada de piscina, arrancan las pruebas de aguas abiertas. La primera cita, la XXIV Travesía a Nado Ayuntamiento de Camargo, este sábado, a partir de las 18.00 horas en Punta Parayas.

Y del mar, al río, en el Asón se celebra la primera jornada del Descenso Internacional del Asón. A las 11.00 se celebra una prueba para aficionados, que es la antesala a la prueba reina, que se celebrará al día siguiente.

Y el río Pas acogerá también este sábado, 30 de junio, a partir de las 18.00 horas, la VIII Regata de Piragüismo 'Real Valle de Piélagos'.

Y cerca del mar, pero en la arena, se jugará el Torneo Internacional de Rugby Playa Villa de Noja, que abre el Circuito Internacional del Cantábrico de esta modalidad, en de playa de Trengandín. Habrá partidos durante toda la jornada y cerca de 500 jugadores como protagonistas.

Para ver por televisión, los primeros partidos de octavos de Final del Mundial de Rusia: Dos partidazos que no hay que perderse: Francia-Argentina, a las 16.00 horas y Uruguay-Portugal, a las 20.00 horas. Reunión con amigos o con la familia y a disfrutar del mejor fútbol.

Domingo Concierto de Clan TV y música abierta a todos en el Centro Botín

El Palacio de Deportes de Santander acoge el gran espectáculo musical para toda la familia, del canal infantil Clan, repleto de humor y diversión y en el que los pequeños de la casa disfrutarán con todos sus personajes favoritos de Clan: Los Osos Amorosos, Caillou, Pocoyo, Los Lunnis y mucho más. Todo a partir de las 18.30 horas.

Si eres Amigo del Centro Botín y quieres conocer sus exposiciones, te ofrecen la oportunidad de acercarte a ellas de una forma dinámica durante una hora de la mano de sus mediadores, descubriendo las claves principales de cada muestra. Porque hoy es uno de esos días en que la visita es gratuita en diversidad de horarios. Además, y relacionado con el primer aniversario del Centro Botín, se incluye una sesión musical abierta a la participación ciudadana, denominada Música libre. De 17.00 a 20.00 horas, el centro abrirá su auditorio y lo pondrá a disposición de todas aquellas personas que, con conocimientos musicales y en turnos de 15 minutos, deseen vivir la experiencia de tocar el piano del Centro, o su propio instrumento, ante el público allí presente.

La sesión cinéfila llega al Paraninfo de La Magdalena con la proyección del cortometraje 'La teoría de los cuerdos' (20.00 horas). Una trepidante historia de ovnis, televisión y mentiras.

El pasaje de Zorrilla, entre las calles Bonifaz y Santa Lucía, acogerá este domingo diez horas de actividades culturales que culminarán con un concierto de TéCanela a las 20.00 horas. Las actividades comenzarán a las 12.00 horas con la actuación de Nando Caneca con un espectáculo de clown. La programación de la mañana se completará con juegos y talleres infantiles y con una intervención de la Asociación Cultural Caloca. Posteriormente habrá una comida popular. Por la tarde se subastarán obras de jóvenes artistas cántabros y el dinero recaudado irá destinado a la asociación de niños autistas Aptcan.

Además, Bolao Folk celebra su última jornada con la apertura del mercado a las 11.00 horas. Carnivale hará un espectáculo de danza tribal (12.30 horas), para terminar, de nuevo, con la tonada montañesa de Edu y Miguel a las 13.30 horas.

La selección española de fútbol se juega su continuidad en el MUndial, este domingo, ante Rusia / AFP

Todos con La Roja este domingo

Y este domingo ya nos levantaremos pensando en La Roja, que se la juega por la trade, a partir de las 16.00 horas ante Rusia, en el Mundial de fútbol. España y la selección rusa se jugarán una plaza en los cuartos de final. Es un partido a vida o muerte. Hay que ganar sí o sí. Ver y animar a España es el mejor plan para este domingo. Hasta el Rey de España viajará a Moscú para apoyar a los de Fernando Hierro.

Y en Santander, se disputa la última jornada del Concurso de saltos de La Magdalena.