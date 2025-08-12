El corazón de Santander volverá a latir, vibrar y emocionarse al ritmo de los cinco continentes

18ª Edición del Festival Intercultural de las Naciones en Santander del 13 de agosto al 7 de septiembre

El recinto de El Sardinero acoge una nueva edición del Festival Intercultural de las Naciones en Santander con una gran variedad de propuestas para entretener a todos los públicos

Las 5 grandes áreas que hacen del festival un evento único y diferente

Un festival Ecofriendly

El Festival Intercultural de las Naciones consolida su perfil Ecofriendly con el uso de vasos reutilizables con diseño propio, que pueden utilizarse a lo largo de todo el festival y una duración de hasta diez años. Además, habrá talleres de reciclaje y espacios de educación ambiental.

Gastronomía internacional, curiosidades del mundo y plaza de arte

Esta área culinaria, uno de los pilares del festival, contará con una treintena de expositores internacionales donde se podrán degustar platos de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Este año, como novedad, se incorporan tres nuevos puestos gourmet con propuestas de fusión y cocina moderna. Comida tradicional de México, Perú, Argentina, Tailandia, Marruecos, Japón o Australia, entre otros, estarán al alcance del paladar de los visitantes durante todo el evento. En el espacio dedicado a las curiosidades del mundo, la artesanía completará una oferta que dará al visitante la sensación de viajar por los cinco continentes.

Escenario Universal: 26 días de programación

Más de 100 espectáculos en vivo, 250 horas de actividades y unos 500 artistas en escena. Una experiencia única con entrada y acceso gratuito y un aforo de unas 5.000 personas. Entre los platos fuertes, los nueve grandes tributos internacionales y nacionales, con Shakira, Maluma o Luis Miguel, entre los nuevos protagonistas de este año; Además, habrá cinco espectaculares propuestas de las músicas del mundo en el World Music Festival; 28 escuelas de danza y 11 grupos locales.

Solidaridad, integración y diversidad cultural

La XVIII edición del Festival apuesta por valores compartidos como el respeto, la convivencia y el compromiso ambiental. La vertiente solidaria también gana protagonismo con iniciativas como la recogida de alimentos, la limonada solidaria o las meriendas para los niños saharauis, entre otras acciones coordinadas con ONG locales. Cerca de una veintena de asociaciones y colectivos de inmigrantes implementarán el catálogo de actividades y acciones para completar la sensación de viajar por el mundo.

Got Talent España, pase directo

El Escenario Universal se convertirá en una plataforma para el lanzamiento de nuevos artistas con el Talent Show Excelencia Santander que, bajo la dirección de Ana Mancina, celebrará su Gran Final el 5 de septiembre. La cita contará con un jurado de excepción compuesto por la embajadora de la marca Púgil, Anabel García Benítez, el director artístico de Got Talent España, Carlos Rodríguez, y el gestor cultural Jesús Mazón. Los finalistas que hayan superado el casting de selección que se llevará a cabo durante todo el mes de agosto, competirán por un premio único, el pase directo al programa nacional Got Talent España.

World Music Festival

BeatleFeast Day y Días temáticos

La ambiciosa agenda cultural incluye este año 5 jornadas temáticas diseñadas para vivir experiencias únicas y reforzar la dimensión emocional del festival.

El 16 de agosto, el Beatlefest Day rendirá homenaje a los Fab Four. El 27 de agosto será el turno de la Noche DJ's Session & Racing, con actuaciones en vivo y un gran flashmob.

El 1 de septiembre se celebrará el Día de las Mascotas, con pasarela solidaria de adopción. El 2 de septiembre, el festival dará espacio a la diversidad personal con el Día Be Yourself, que contará con la participación de la asociación ALEGA.

Y el 7 de septiembre, coincidiendo con el cierre del festival, tendrá lugar el Día de la Diversidad Cultural, con un desfile de trajes y banderas del mundo a cargo de las asociaciones de inmigrantes de Cantabria.

Grandes tributos internacionales y nacionales

Entre los platos fuertes de la programación destacan los nueve grandes tributos internacionales, todos ellos con banda en directo: Dire Straits por «The Northern Straits» (13/08), U2 por «Vértigo» (14/08), Shakira (15/08), Tina Turner con «The Replicants» (16/08), Maluma by Darick (23/08), Freddie Mercury con «El Capitán Mercury» y Elvis Presley (29/08), Coldplay con «Parachutes» (30/08) y Luis Miguel interpretado por Paco Arrojo, finalista de La Voz (04/09).

También habrá espacio para los tributos nacionales, con: «Pájaros de Barro» rindiendo homenaje a El Último de la Fila (19/08) y «Fitovoltaje» celebrando la música de Fito y Fitipaldis (22/08).

Talento local

La apuesta por los artistas cántabros se consolida con la participación de 28 escuelas de danza de Santander, entre ellas Danza Oasis (14/08), Begoña Machín (16/08), Gloria Rueda (17/08), Raúl Campo (24/08), Covadonga Viadero (31/08), Yolanda Cano (07/09) y muchas más, que actuarán cada día en el Escenario Universal.

También brillarán 11 grupos musicales locales como «Poca Broma» con Felisuco (18/08), «Lost in Covers» (20/08), «Martes Martes» (25/08), Banda Black Girls (26/08), Grupo Altamar (01/09), «Sirens Please» (02/09), Agrupación Coral Sardinero (04/09), The Gordini Rock Show (06/09) o «La Vid del Olivo» (27/09).

Sujeto a cambios de última hora y meteorología.

