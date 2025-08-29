Despedida de fiestas, el último fin de semana de agosto

La Batalla de Flores, en Laredo. Fiesta de interés turístico nacional. Once carrozas llenas de flores recorrerán la villa pejina a las 17.00. Después, El Pulpo como Dj por la tarde, a las 19.30, seguido del Grupo Café Quijano. Los fuegos artificiales son a medianoche, en la playa Salvé, antes de la actuación del Grupo Solo Saxo en el Parque de Los Tres Pescadores.

Fiestas de los Santos Mártires, en Santander. Mercado romano durante el día. Diversas actividades por la tarde. A las 19.45, traslado de las reliquias de los Santos Mártires hasta la Catedral. Después, Onda Futura en la Avenida del Stadium y Jeremías San Martín en la Porticada. Los fuegos artificiales son a las 23.00 horas.

Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. Inauguración del mercado de época a las 18.00. Después, crónica de guerras e invocación de Virón a la diosa Cantabria. A medianoche, concierto de música folk.

Fiestas de San Emeterio y San Celedonio, en Noja. El pregón es a las 18.30 a cargo de niños de sexto de primaria. A las 19.00, espectáculo infantil, seguido de la actuación del grupo Puro Relajo. El tributo a Joaquín Sabina es a las 22.30 horas, antes del inicio de la verbena con la Orquesta La Huella.

Fiestas Nuestra Señora de Consolación, en Pie de Concha. Concurso de brisca en la Plaza de la Escuelas a las 16.00 horas. Tarde de juegos infantiles en el Prao. Verbena a cargo de la Orquesta Angelus a las 03.00 horas.

Fiestas de San Agustín, en Villasevil de Toranzo. Concurso de Flor a las 16.00 horas. La final de bolos aficionados es a las 16.30 horas. A partir de las 17.00 horas, juegos infantiles para los peques. La romería a cargo de Dj Oli a las 21.30 horas. Hasta las 05.00 horas, Orquesta Pasito Show.

San Emeterio, San Celedonio y San Ramón, en Gibaja. Día del Niño con gymkana infantil a las 12.30, parque infantil durante el día y fiesta de la espuma a las 18.30 horas. Chocolatada a las 22.00 horas y media hora después, romería con la Orquesta Alhambra. A partir de las 03.00 horas Dj El Señor de la Noche.

Fiestas de Santa Lucía, en Bueras. Toro mecánico e hinchables a partir de las 17.00 horas. Media hora después, concurso de pintabolas y de brisca. A partir de las 21.00 horas Dj con música comercial y a las 21.30 horas barbacoa.

Fiestas de San Vicente, en Selores. Barbacoa a las 21.30 horas. Actuación de los Hermanos Cosío a las 22.30 horas. Los fuegos artificiales empiezan a las 23.30 horas y el baile del botijo a la 01.00 horas.

Fiestas de la Virgen de Valencia, en Vioño de Piélagos. El Open Internacional Virgen de Valencia de ajedrez se disputará, en horario de mañana y tarde, en el polideportivo municipal de Vioño.

Fiestas del Agua, en Maoño. Comienzo de las fiestas a las 20.00 horas. La actuación de Paco Pis y Carlos Revuelta a las 23.00 horas, después, verbena popular.