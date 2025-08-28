El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agenda, jueves 28

Entre flores y música. Noche Mágica en Laredo

DM .

DM .

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:30

Hoy, jueves

  • Semana Grande de Laredo. La noche mágica. Los talleres en donde se están terminando las carrozas podrán ser visitados antes del gran día.

  • Fiestas de los Santos Mártires, en Santander. Callejeando con Food Fest en la plaza Pombo desde las 13.00. A las 18.00, talleres infantiles en la Calle Juan Herrera. Los espectáculos de la Porticada empiezan a las 19.00.

  • Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación. Arranca el concurso de fotografía. El chupinazo y el pregón son a las 21.00. Después, cena popular y bingo para todos. A las 00.30, todos a bailar con la macrodiscoteca de Dj Maroto.

  • Fiestas de San Emeterio, San Celedonio y San Ramón, en Gibaja. El día abre con el mercado y el disparo del cohete a las 11.00. El concurso de paellas es a las 14.00. A las 19.00, actuación del Coro Ronda La Encina y Lucy Tunes, seguido de la verbena a cargo del grupo Solo Saxo.

  • Fiestas de San Bartolo y San Agustín, en Serdio. La misa en honor al santo es a las 12.00, seguida de la blanqueada. Hinchables por la tarde y a las 22.00 horas, verbena con la compañía de la Orquesta D'Cano y Djs.

  • Festival Internacional de las Naciones, en Santander. Le toca salir a bailar a The Lab Dance Studio a las 19.00, con el que se intercalará el Centro de Danza Profesional Ana Mancina. La actuación especial de Mia Moi y Mikaella Ritchy es a las 22.00 horas.

  • Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. Taller infantil a las 17.00. Después, conferencia sobre los asentamientos romanos en Poza de Sal.

Un adelanto para el viernes

  • La Batalla de Flores, en Laredo. Fiesta de interés turístico nacional. Once carrozas llenas de flores recorrerán la villa pejina a las 17.00 horas. Después, El Pulpo como Dj por la tarde, a las 19.30, seguido del Grupo Café Quijano. Los fuegos artificiales son a medianoche, en la playa Salvé, antes de la actuación del Grupo Solo Saxo en el Parque de Los Tres Pescadores.

  • Fiesta de los Santos Mártires, en Santander. Mercado romano durante el día. Diversas actividades por la tarde. A las 19.45 horas, traslado de las reliquias de los santos mártires hasta la Catedral. Después, Onda Futura en la Avenida del Stadium y Jeremías San Martín en la Porticada. Los fuegos artificiales son a las 23.00 horas.

  • Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. Inauguración del mercado de época a las 18.00. Después, crónica de guerras e invocación de Virón a la diosa Cantabria. A medianoche, concierto de música folk.

  • Fiestas de San Emeterio y San Celedonio, en Noja. El pregón es a las 18.30 horas a cargo de niños de sexto de primaria. A las 19.00 horas, espectáculo infantil, seguido de la actuación del grupo Puro Relajo. El tributo a Joaquín Sabina es a las 22.30, antes del inicio de la verbena con la Orquesta La Huella.

  • Survival Zombie, en San Pedro del Romeral. Recreación de apocalipsis zombie donde los jugadores deberán sobrevivir durante seis horas ante el asalto de los no-muertos. A las 23.00 horas, con reserva de entradas en la web.

Y para el sábado

  • Fiestas de San Tirso, en Ojedo. Misa a las 12.00 horas, con mariachis en la puerta y blanqueada para empezar bien la fiesta. La gincana es después de la paellada, antes de la fiesta de la espuma. A las 21.30 horas, llega el grupo Recuerdos con clásicos de los 60's, 70's y 80's y la verbena sigue con la macrodiscoteca Titanium.

  • Festival Internacional de las Naciones, en Santander. A las 19.00 actúan The Project Dance Studios. Durante la actuación, se abre la adopción solidaria de mascotas. Para terminar la velada, a las 22.00 canta Parachutes con su tributo a Coldplay.

  • Fiestas de Los Santos Mártires, en Novales. Campanadas a las 10.00 horas para empezar el día. La misa es a las 12.00, seguida de los picayos. Torneo de toro salvaje por la tarde y a las 21.00 horas, actuación del Grupo Norte y filetada.

  • Fiestas de San Celedonio y San Emeterio, en Rioseco. La misa es a las 13.00 horas en la Iglesia San Vicente. Concurso de marmitas y después, campeonato de mus. La romería está a cargo de Espectáculos Raspu y la verbena de Disco Movil Salas. Las campanadas de cierre son a medianoche.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  3. 3

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  4. 4 Noja se prepara para sus fiestas
  5. 5

    Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía
  6. 6 La alarma del aparcamiento de La Carmencita vuelve a sobresaltar a los vecinos de La Inmobiliaria
  7. 7 Llega la Semanuca, los Santos Mártires en Santander
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    La Magdalena encabeza las visitas estrella de Santander
  10. 10 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Entre flores y música. Noche Mágica en Laredo