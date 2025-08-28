Entre flores y música. Noche Mágica en Laredo

Semana Grande de Laredo. La noche mágica. Los talleres en donde se están terminando las carrozas podrán ser visitados antes del gran día.

Fiestas de los Santos Mártires, en Santander. Callejeando con Food Fest en la plaza Pombo desde las 13.00. A las 18.00, talleres infantiles en la Calle Juan Herrera. Los espectáculos de la Porticada empiezan a las 19.00.

Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación. Arranca el concurso de fotografía. El chupinazo y el pregón son a las 21.00. Después, cena popular y bingo para todos. A las 00.30, todos a bailar con la macrodiscoteca de Dj Maroto.

Fiestas de San Emeterio, San Celedonio y San Ramón, en Gibaja. El día abre con el mercado y el disparo del cohete a las 11.00. El concurso de paellas es a las 14.00. A las 19.00, actuación del Coro Ronda La Encina y Lucy Tunes, seguido de la verbena a cargo del grupo Solo Saxo.

Fiestas de San Bartolo y San Agustín, en Serdio. La misa en honor al santo es a las 12.00, seguida de la blanqueada. Hinchables por la tarde y a las 22.00 horas, verbena con la compañía de la Orquesta D'Cano y Djs.

Festival Internacional de las Naciones, en Santander. Le toca salir a bailar a The Lab Dance Studio a las 19.00, con el que se intercalará el Centro de Danza Profesional Ana Mancina. La actuación especial de Mia Moi y Mikaella Ritchy es a las 22.00 horas.