Entre flores y música. Noche Mágica en Laredo
Santander
Jueves, 28 de agosto 2025, 07:30
Hoy, jueves
-
Semana Grande de Laredo. La noche mágica. Los talleres en donde se están terminando las carrozas podrán ser visitados antes del gran día.
-
Fiestas de los Santos Mártires, en Santander. Callejeando con Food Fest en la plaza Pombo desde las 13.00. A las 18.00, talleres infantiles en la Calle Juan Herrera. Los espectáculos de la Porticada empiezan a las 19.00.
-
Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación. Arranca el concurso de fotografía. El chupinazo y el pregón son a las 21.00. Después, cena popular y bingo para todos. A las 00.30, todos a bailar con la macrodiscoteca de Dj Maroto.
-
Fiestas de San Emeterio, San Celedonio y San Ramón, en Gibaja. El día abre con el mercado y el disparo del cohete a las 11.00. El concurso de paellas es a las 14.00. A las 19.00, actuación del Coro Ronda La Encina y Lucy Tunes, seguido de la verbena a cargo del grupo Solo Saxo.
-
Fiestas de San Bartolo y San Agustín, en Serdio. La misa en honor al santo es a las 12.00, seguida de la blanqueada. Hinchables por la tarde y a las 22.00 horas, verbena con la compañía de la Orquesta D'Cano y Djs.
-
Festival Internacional de las Naciones, en Santander. Le toca salir a bailar a The Lab Dance Studio a las 19.00, con el que se intercalará el Centro de Danza Profesional Ana Mancina. La actuación especial de Mia Moi y Mikaella Ritchy es a las 22.00 horas.
-
Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. Taller infantil a las 17.00. Después, conferencia sobre los asentamientos romanos en Poza de Sal.
Un adelanto para el viernes
-
La Batalla de Flores, en Laredo. Fiesta de interés turístico nacional. Once carrozas llenas de flores recorrerán la villa pejina a las 17.00 horas. Después, El Pulpo como Dj por la tarde, a las 19.30, seguido del Grupo Café Quijano. Los fuegos artificiales son a medianoche, en la playa Salvé, antes de la actuación del Grupo Solo Saxo en el Parque de Los Tres Pescadores.
-
Fiesta de los Santos Mártires, en Santander. Mercado romano durante el día. Diversas actividades por la tarde. A las 19.45 horas, traslado de las reliquias de los santos mártires hasta la Catedral. Después, Onda Futura en la Avenida del Stadium y Jeremías San Martín en la Porticada. Los fuegos artificiales son a las 23.00 horas.
-
Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. Inauguración del mercado de época a las 18.00. Después, crónica de guerras e invocación de Virón a la diosa Cantabria. A medianoche, concierto de música folk.
-
Fiestas de San Emeterio y San Celedonio, en Noja. El pregón es a las 18.30 horas a cargo de niños de sexto de primaria. A las 19.00 horas, espectáculo infantil, seguido de la actuación del grupo Puro Relajo. El tributo a Joaquín Sabina es a las 22.30, antes del inicio de la verbena con la Orquesta La Huella.
-
Survival Zombie, en San Pedro del Romeral. Recreación de apocalipsis zombie donde los jugadores deberán sobrevivir durante seis horas ante el asalto de los no-muertos. A las 23.00 horas, con reserva de entradas en la web.
Y para el sábado
-
Fiestas de San Tirso, en Ojedo. Misa a las 12.00 horas, con mariachis en la puerta y blanqueada para empezar bien la fiesta. La gincana es después de la paellada, antes de la fiesta de la espuma. A las 21.30 horas, llega el grupo Recuerdos con clásicos de los 60's, 70's y 80's y la verbena sigue con la macrodiscoteca Titanium.
-
Festival Internacional de las Naciones, en Santander. A las 19.00 actúan The Project Dance Studios. Durante la actuación, se abre la adopción solidaria de mascotas. Para terminar la velada, a las 22.00 canta Parachutes con su tributo a Coldplay.
-
Fiestas de Los Santos Mártires, en Novales. Campanadas a las 10.00 horas para empezar el día. La misa es a las 12.00, seguida de los picayos. Torneo de toro salvaje por la tarde y a las 21.00 horas, actuación del Grupo Norte y filetada.
-
Fiestas de San Celedonio y San Emeterio, en Rioseco. La misa es a las 13.00 horas en la Iglesia San Vicente. Concurso de marmitas y después, campeonato de mus. La romería está a cargo de Espectáculos Raspu y la verbena de Disco Movil Salas. Las campanadas de cierre son a medianoche.
