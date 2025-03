Es la hora, es la hora... (sigue tú)

Mariña Álvarez Santander Viernes, 28 de marzo 2025, 13:25 Comenta Compartir

Al fin ha llegado el día que llevábamos UN AÑO esperando. No se trata del inicio de la primavera, qué va, si después de una ... semana la tenemos más que asumida, que ahí fuera se escuchan pajaritos desde hace tiempo y huele a un no sé qué que florece y reverdece y nos hace estornudar. Que cambia la hora, yuju, y hemos decidido celebrarlo con una fiesta de planes a la altura del acontecimiento (aunque a estas alturas no tengo muy claro si gano o pierdo una hora de vida, si a las dos son las tres o las tres las dos, míralo en google).

En la naturaleza Pajareo, sendas, ositos y bosques Comenzamos nuestra selección de planes en Cantabria para la fiesta de la hora con algunas ideas originales para celebrarla al aire libre: Nos encanta la experiencia que propone el Museo Altamira para este sábado: una 'jornada de pajareo' que consiste en pararse a escuchar desde bien temprano en las inmediaciones de la cueva para apreciar su paisaje sonoro, con guías que nos van a enseñar a descifrar los mensajes que expresan esos cantos, qué súperfuerte. Y de postre, recorrer otra vez la Neocueva, que conviene renovar votos cada equis tiempo con el museo nacional. Otra de sonidos de la naturaleza. Qué puede haber más primaveral que el rumor de un río fluyendo. Proponemos pasar la mañana del sábado descubriendo los secretos del Nansa. La asociación Bosques de Cantabria ha organizado en Herrerías una acción de educación ambiental con ruta interpretativa de ocho kilómetros, por la senda fluvial entre Camijanes y Muñorrodero. Si te animas, puedes apuntarte pinchando aquí. En esta línea, una propuesta ideal para hacer con los niños: la Fundación Oso Pardo invita a participar en una plantación de frutales para alimentar a los osos en Vega de Liébana (todos los detalles del plan, aquí). En Naturea Cantabria tienen una amplia colección de rutas guiadas para este fin de semana, algunas de ellas con plazas libres todavía, como una vuelta a Socueva, senderismo por el arroyo Viaña, recorrido por los Faros del Buciero o una subida a los Altos de Taruey. Echa un vistazo a su agenda. Revolución musical Punk, flamenco, ópera o folk Dicen de la primavera que revoluciona los sentidos y la agenda de conciertos es tan tan tan ecléctica que el revoltillo cerebral está asegurado si pretendemos abarcarlo todo. Suerte que tenemos libre albedrío: Esta noche hay concierto en el Rock Beer The New a cargo de las bandas Ídolos del Extrarradio y Gente Muerta, con sus fusiones de punk, stoner, post-rock, metal, pop, post punk, new wave y punk rock, yeah. Y de remate, afterparty con Coreomanías DJ's. Giro de tuerca en el Centro Botín, con la cantaora Rocío Márquez, que presenta su álbum 'Himno Vertical' con el guitarrista Pedro Rojas, para invocar el tiempo cálido sintiendo el flamenco. Cambio radical de tercio en el Palacio de Festivales, donde entra en escena la ópera 'Diálogos de carmelitas', un momento estupendo para la lírica con la música de Francis Poulenc. (Nos hemos colado en el ensayo general, mira). Esta ruta de estilos musicales tan distintos nos lleva al folk en Escenario Santander, donde este sábado Casapalma estrena 'El clavel', el primer single de su próximo disco, una jota campurriana a lo ligero que da otro paso en la reinvención sonora de Cantabria. Y en Torrelavega, este domingo en el Teatro Concha Espina, Garabanduya, la banda cántabra tradicional de gaitas, protagoniza un concierto para presentar su nuevo disco. Para comer Nos vamos de papeorruta Con la excusa de lo bueno que es caminar, os proponemos ir de bar en bar. Y de paso, dar una vuelta por aquellos sitios a los que siempre apetece volver. Por ejemplo: Castro Urdiales. Acaban de estrenar una ruta del pincho con 25 establecimientos adheridos. Ojo, que no es una ruta cualquiera, que se ha convertido en un evento culinario de renombrón, con su jurado famoso y premios. Aquí, los detalles. Y de Castro, cogemos dirección opuesta para ir hasta Unquera, donde tienen otra ruta del pincho con sorteo de vales por consumiciones y una visita a una bodega. Nos dejamos aconsejar por nuestros expertos de Cantabria en la Mesa, que esta semana nos sugieren una ruta gastronómica por la zona de Entrambasaguas y Hoznayo, esos lugares que siempre sorprenden por su rico patrimonio arquitectónico y que además tienen un montón de buenos locales para ir a comer. ¿Que eres un seta? ¡No te preocupes! Nuestros compañeros de la sección de gastronomía están en todo: aquí tienes una guía de la mejor comida para llevar de Cantabria, jajaja. Abracitos Plan solidario o con papá Dos propuestas con ese toque sensible que nos toca la patata un poco más en esta época: Por un lado, hablamos de la marcha contra el cáncer que se convoca este domingo en Torrelavega, un recorrido de 6,5 kilómetros al que puede sumarse todo el mundo. Para participar basta con adquirir un dorsal el mismo día de la prueba, a un precio de cinco euros y antes de las 10.30 horas. No hay excusas, ¡vamos! Por otro, como marzo es el mes de los josés, esta es la buena idea que han tenido en Polanco: han organizado la 'Gran feria del padre' en los jardines de la casa de Jose María Pereda, con mercado agroalimentario, comida popular (atención: cocido montañés, con pan y postre ¡por 3,5 euros!), hay conciertos, charangas, catas, pasacalles... un frenesí de cosas para ir con papá. Un pueblito Para huir de la ciudad Cosmopolitas agobiados, dan bastante bueno y no hay excusa para no salir de la ciudad. Buceando por la ingente agenda (...) de planes en Cantabria, hemos encontrado alguna perla para desconectar del asfalto y fundirse con los habitantes de los pueblos: ¿A que apetece que el cambio de hora te pille en una buena verbena? Pues hay una en Llanos de Penagos, donde celebran Nuestra Señora de los Remedios con todas las cosas que vienen a la mente cuando se piensa en una fiesta auténtica de pueblo: disparo de cohetes, pregón, los blancos, la orquesta, el baile del botijo, la romería, barbacoa para todos, el dj cada noche... Si te animas a visitar Liébana, hay varias ideas para completar el fin de semana: en las inmediaciones del Monasterio de Santo Toribio, una ruta guiada gratuita bautizada como 'Los safaris del Camino' para descubrir la naturaleza que rodea al Lignum Crucis. Y en Cillorigo, organizan el taller 'arqueochef', que consiste en cocinar un torto con ingredientes naturales empleando un recetario medieval. Y hasta aquí nuestro compendio de ideas para celebrar la fiesta del cambio de hora, una sarta de planes en Cantabria que puedes seguir o dejarte fluir.

