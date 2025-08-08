Lemoncity cumple 5 años con una «rave» espectacular en el campo de fútbol de Novales

R.C. Viernes, 8 de agosto 2025, 13:19 | Actualizado 13:27h. Compartir

Parece que fue ayer la primera edición de Lemocity, en plena pandemia y con el inestimable apoyo del ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, en un momento difícil, el grupo Taburete inauguró el festival. Con un gran éxito de público, Lemoncity llegó para quedarse.

Ahora, 5 años después Lemoncity se ha consolidado como uno de los festivales mas divertidos Cantabria y el acontecimiento más importante del verano de la zona este de la costa (Comillas, Ruiloba, Ruiseñada… ¡hasta Santander!)

Los Gilca, Ristori y DJ Soto

Los mejores DJ,S de la noche madrileña, recién llegados de Starlite aterrizan en Cantabria para organizar un «Rave» de Lemoncity.

Y este año lo celebran con la pareja de DJs más puntera de la noche madrileña, Los Gilca, dos hermanos con los que ¡no podrás parar de bailar! Además, Ristori, la energía que arrasa en los veranos de Andalucía y las noches de Madrid y nuestro DJ residente DJ Soto, con toda la marcha que puedas exigir a un súper DJ!

Este festival pretende enriquecer el verano de Cantabria, dirigido a todo el público amante de la buena música y del disfrute de la vida. Es una nueva propuesta para veraneantes y locales de la zona, que tengan ganas de un evento al aire libre con la mejor música y gastronomía.

Lemoncity, llega el martes día 12 de agosto al Campo de Fútbol de Novales, Barrio de la Iglesia 12. Un lugar selecto, en medio de la naturaleza, rodeado de campos y limoneros, que lo convierte en el escenario ideal para acoger las sesiones de Los Gilca, Ristori y DJ Soto.

Planazo de música y gastronomía

En Lemoncity, encontrarás una zona de puestos de comida, donde podrás degustar una gran variedad de productos gastronómicos; hamburguesas, hot dogs, pizzas al horno de leña, delicatessen y repostería, todo ello, animado con la ginebra Larios 12 y su aroma de notas florales, una ginebra fresca y vibrante y la cerveza San Miguel especial, del Grupo Mahou; todo ello al son de la buena música.

Además, este evento no sería posible sin el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo y Cantur, Turismo de Cantabria, siempre atentos a nuevas propuestas que hagan más atractiva la oferta turística de Cantabria.

Pero lo más especial de Lemoncity lo pone el público que va. Un público muy selecto y exclusivo; veraneantes de todas las edades, que buscan un ambiente relajado y amable, dispuestos a darlo todo en el festival más divertido del verano.

Este año, os sorprenderán con el formato «rave» donde el protagonista eres tú. Un planazo para disfrutar con tus amigos o encontrar al amor de tu vida al ritmo de los mejores DJ´s del momento. Una iluminación y sonido que te harán vibrar, ¡no podrás dejar de bailar! Y si te cansas, también podrás sentarte en la zona chillout, relajarte y disfrutar de la mejor música.

Como todos los años, no te pierdas ¡el planazo del verano! entra en www.lemoncity.es e infórmate.

Además, con Oferplan, de El Diario Montañés, puedes conseguir tus entradas a un precio muy especial, ¡con invitación a dos consumiciones incluidas! Puedes acceder a la oferta aquí.