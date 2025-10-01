El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mercado de Trueque en el Museo Altamira. DM

Mercado de trueque y saberes en el Museo Altamira

Este domingo, el centro acoge un variado programa de actividades dentro de las Jornadas de Sostenibilidad

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:14

El Museo Altamira, en Santilllana del Mar, celebra este fin de semana sus Jornadas de Sostenibilidad. Así, este próximo domingo, el centro se transformará en una plaza pública para celebrar un mercado de trueque, donde los asistentes podrán llevar los objetos y enseres cotidianos que no utilicen para intercambiar por otros que necesiten, prolongando así su vida útil.

Además, el museo contará c️on la colaboración de vecinas de Santillana del Mar, que compartirán algunos de sus saberes en diversas materias como la alimentación con productos de temporada, la artesanía, la encuadernación o la conservación de semillas.

«De esta manera, el museo se convierte en una plaza pública para la reunión y el intercambio, promoviendo prácticas sostenibles en la vida cotidiana y en relación con la comunidad local«, subraya el centro en un comunicado.

Además de este mercado, este fin de semana el centro acoge la celebración de un taller de cultivo ecológico en su bosque comestible y un laboratorio de experimentación gráfica.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  2. 2

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  3. 3

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  4. 4

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  5. 5

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas
  6. 6

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  7. 7

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  8. 8

    Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís
  9. 9

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  10. 10

    La Policía Local de Torrelavega recibe la Medalla de Oro de la ciudad con el plante de los agentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Mercado de trueque y saberes en el Museo Altamira

Mercado de trueque y saberes en el Museo Altamira