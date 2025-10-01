Mercado de trueque y saberes en el Museo Altamira Este domingo, el centro acoge un variado programa de actividades dentro de las Jornadas de Sostenibilidad

Elena Tresgallo Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:14 Comenta Compartir

El Museo Altamira, en Santilllana del Mar, celebra este fin de semana sus Jornadas de Sostenibilidad. Así, este próximo domingo, el centro se transformará en una plaza pública para celebrar un mercado de trueque, donde los asistentes podrán llevar los objetos y enseres cotidianos que no utilicen para intercambiar por otros que necesiten, prolongando así su vida útil.

Además, el museo contará c️on la colaboración de vecinas de Santillana del Mar, que compartirán algunos de sus saberes en diversas materias como la alimentación con productos de temporada, la artesanía, la encuadernación o la conservación de semillas.

«De esta manera, el museo se convierte en una plaza pública para la reunión y el intercambio, promoviendo prácticas sostenibles en la vida cotidiana y en relación con la comunidad local«, subraya el centro en un comunicado.

Además de este mercado, este fin de semana el centro acoge la celebración de un taller de cultivo ecológico en su bosque comestible y un laboratorio de experimentación gráfica.