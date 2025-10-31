Planes para una noche escalofriante en Cantabria Numerosos municipios se convierten en un escenario de terror con pasajes de miedo, talleres y concursos de disfraces para celebrar Halloween

Visitantes a la 'Casa del terror' de la familia Addams, ubicada en la plaza Porticada de Santander.

Anai Sainz de la Maza Viernes, 31 de octubre 2025, 07:21 | Actualizado 08:02h.

De Santander a San Vicente de la Barquera, pasando por Santoña, Laredo o Noja, Cantabria se prepara para vivir una noche de miedo con actividades para todos los públicos. Pasacalles, casas encantadas, yincanas, hinchables y concursos de disfraces convertirán las calles en escenarios de diversión y sustos a partes iguales para disfrutar de Halloween .

Santander

A partir de las 17.00 horas de hoy, el centro cívico Tabacalera abrirá su pasaje del terror 'Hospital Maldito'. Desde las 18.00 h, la plaza Porticada se convertirá en uno de los puntos neurálgicos con el pasaje del terror 'Fiesta en Casa de Los Addams'. En los Jardines de Pereda abrirá el pasaje del terror 'La Cárcel Maldita'. Además, Fiesta Halloween la sala Kaya y 'Loco Bongo Halloween' en Escenario Santander.

Camargo

Pasaje del terror y fiesta infantil de disfraces terroríficos, a las 17.00 horas de mañana, sábado. El 'Pasaje del terror', que no está recomendado para menores de 12 años, se podrá visitar gratis el domingo, a partir de las 19.00 horas, en el Centro de Formación Municipal.

Laredo

El CEIP Villa del Mar de Laredo se transforma en un auténtico escenario de miedo con la celebración del 'Pasaje del terror'. Bajo el lema '¿Podrás salir de él?', comenzará hoy a partir de las 19.00 horas. La actividad está dirigida a escolares desde 5º de Primaria hasta 4º de la ESO. Además, habrá truco o trato por los comercios de la villa, hinchables y talleres.

Santoña

La Casa de la Juventud se transforma en la 'Clínica del pánico' con pases del terror desde las seis de la tarde hasta las once de la noche. Para conseguir una entrada hay que presentar en la Oficina de Turismo un vale de gasto en el comercio local de más de 5 euros. En la plaza de San Antonio habrá hinchables y talleres. Se premiará a los asistentes con los disfraces más impactantes –se repartirán más de 300 euros–.

Suances

De 07.30 a 14.30 horas, se organizan talleres infantiles de otoño para los pequeños, de 2 a 12 años, en el pabellón municipal. Además, show de títeres 'El bosque encuentado' en la Biblioteca Municipal. A partir de las 19.00 horas, 'Casa del terror' para los mayores de 8 años, junto al Ayuntamiento.

Ampuero

A partir de las 18.00 horas estará listo el 'Pasaje de terror' en la Casa de Cultura. Tarde de truco y trato por la localidad: no hay que olvidarse de pedir el mapa. En la Plaza Mayor, música de miedo.

Noja

El parque Marqués de Velasco será el escenario de los sustos. A partir de las 16.30 horas, se desarrollará una yincana familiar. En la misma finca, a media tarde se organizará un divertido certamen de disfraces.

San Vicente de la Barquera

Esta localidad acoge a partir de las 19.00 horas en la Plaza del Cantónun show musical especialmente dirigido para el público infantil que incluirá varios talleres como el de 'chapas espeluznantes', 'tatuajes de ultratumba!' o 'peinados poseídos'. A partir de las 21.30 horas, en la Plaza Mayor del Fuero se celebrará un terrorífico concurso de disfraces.

Bezana

La Asociación de Peñas ha organizado el 'Pasadizo Cine de Terror' para mañana en el Pabellón Polideportivo Marco Bermejo, en horario de 18.30 a 22.00 horas. Se trata de una propuesta gratuita y destinada a todo tipo de públicos en la que cerca de cien participantes han decorado diferentes stands inspirados en conocidas películas de terror.

Cartes

De 17.00 a 20.00 horas, bailes, taller de chapas y peinados espeluznantes. Chuches y mucha diversión en la Plaza del Gallo.

Colindres

La cita central de hoy es 'Ordo Tenebris: Inferno', que tendrá lugar en la nave municipal situada detrás de las piscinas. Dirigida a jóvenes mayores de 12 años, los participantes deberán demostrar su valor al adentrarse en una sociedad secreta de corte simbólico y misterioso. La actividad contará con dos turnos, a las 19.30 horas y a las 21.30 horas.

Pontejos

Reunión de brujas, zombies y gente sin cabeza. Todos ellos se encontrarán a las 18.00 horas para intercambiar impresiones del más allá. El lugar elegido será la Plaza de la Cavada, donde también habrá un desfile de disfraces, un pasadizo del terror, un concurso de calabazas, la merienda y el toque musical con DJ Cuca.

Renedo de Piélagos

Entre las 19.00 y las 23.00 horas, Renedo se convierte en una juguetería embrujada. El paseo entre el aparcamiento del IES Valle de Piélagos y el edificio de la Ludoteca se transformará en un pasaje del terror. Al caer la noche, la música hará bailar a las bestias en la gran fiesta infantil 'La mágica noche de Halloween con Xaibor'.

Santiurde de Toranzo

Jornada escalofriante con talleres, hinchables, magia, música y merienda, de 16.30 a 21.00 horas. En el pabellón municipal de Villasevil.

Solórzano

Los comercios del municipio repartirán dulces. Una cosa importante, la organización recomienda comenzar, a partir de las 17.00 horas, por la Distribuidora Joel Jurado.