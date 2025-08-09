Un sábado de 'urgullu'

Los Limones Solidarios, en Novales. Masterchef Junior a las 12.00 horas. Por la tarde, recepción del embajador, Goyo Jiménez, y chupinazo a su cargo. Investidura del Embajador de los Limones Solidarios a las 20.30 horas y a las 23.00, Disco Kolossal.

Recreación histórica, en La Cavada. A partir de las 17.45 horas, toma de posesión del brigadier Don Fernando Casado de Torres. Termina a las 20.00 horas con el disparo del cañón de 48 libras.

Fiesta del 'Urgullu Pasiegu', en San Roque de Riomiera. Torneo de fútbol 'Pasiegu' a las 11.00 horas seguido de la misa. Los concursos son por la tarde, empezando por el de ordeñar. La verbena empieza a las 22.30 horas con Music 19, con un parón para el turno de Belén Jurado a las 00.30 horas.

Fiesta de la Sidra, en Argoños. La fiesta empieza con una degustación a las 12.00 horas, antes del pasacalles. El resto del día está lleno de degustaciones de sidra del pueblo hasta la actuación de Escuela de Calor a las 21.30 horas. Luego, Macrodisco Elipse.

Asti Splash, en El Astillero. Hinchables acuáticos desde las 11.00 horas. Paellada a las 15.00 horas para prepararse para el agua. El Asti Splash es a las 17.00 horas con guerra de agua y fiesta de la espuma. Dj para terminar el día a las 22.30 horas.

Día de la música en la Calle, en Astillero. Las peñas se agrupan a las 12.00 horas para recorrer el casco urbano. Después de la comida, se vuelven a unir a las 18.30 horas. La música sigue a las 21.30 horas en el Parque de La Cantábrica.

Gran capítulo de la cofradía del tomate y del pimiento, en Ampuero. La fiesta empieza con el recibimiento y nombramiento de los cófrades a las 10.30 horas. A las 14.30 horas, sale el autobús en dirección a Pico Velasco para la comida con los cofrades. DJ Cuca actúa desde las 17.30 horas.

Descenso Loco del Pas, en Carandía. 35 embarcaciones saldrán del puente de la N-623 en una competición de lo más pintoresca. La salida es a las 17.00 horas, y su recorrido son 800 metros.

Un pueblo de leyenda, en Anievas. Un día lleno de magia y actividades folklóricas. Actuación del mago Xuso a las 19.00 horas y actuación musical de Uruna a las 21.30 horas.

Fiestas de Santa María de Cudeyo, en Solares. El pregón inaugural de las fiestas es a las 21.30 horas, en el parque El Ferial. Al terminar, Orquesta La Reina Show.

Fiestas de Santa Isabel, en Limpias. Romería y verbena de mano de la orquesta Pasito Show a las 23.00 horas.

Fiestas de Santa María de Cudeyo, en Medio Cudeyo. La tradicional marcha en bici es a las 11.00 horas. El tren turístico sale por la mañana y por la tarde, y a las 15.30 horas empieza The Water Festival. A las 22.00, concierto del Buen Castigo con su homenaje a Fito y los Fitipaldis.

Fiestas de San Roque, en Colindres. Espectáculo de circo Stellar Circus en la avenida de Europa a las 20.00 horas. El dúo Baalbeck, formado por la soprano Laura Colina y la pianista Marie Vida, a las 20.30 horas, en la Casa de Cultura.

Fiestas de San Lorenzo, en Laredo. Concierto de Irene González a las 20.30 horas. El concierto de Enjoy es a las 22.00 horas y DJ Lito actúa a las 23.30 horas.

Fiestas de San Lorenzo, en Pámanes. Chupinazo e inicio de fiestas con la Disco Móvil Galaxy a las 20.00 horas y después, parrillada. A las 23.15 actúa la escuela de baile Raúl Campo.

Fiestas de San Lorenzo, en Pujayo. A las 19.00 es el chupinazo, con la alzada de la maya y la actuación del coro Ronda la Encina. La gran verbena, a cargo del Dúo Taman, es a las 22.00 horas, seguida de la intervención del Dj Fronceda.

Fiestas de San Lorenzo, en Villaverde de Soba. La romería empieza a las 19.00 horas con Nando Saxo. Parrillada con todos los asistentes y gran bingo. La verbena es a las 01.00 horas.

Fiestas de San Lorenzo, en Llerana. La jornada empieza temprano con el lanzamiento de bombas y cohetes y el blanqueo de bares. La verbena empieza con el grupo Clave del Norte llena de premios y sorteos.

Fiestas de San Lorenzo, en Colio. Misa y pasacalles a las 12.00. Encierro infantil de toros hinchables por la tarde. Para terminar la jornada, verbena con Grupo Ráfagas y Dj Kike Lon a las 23.30.

Fiestas de El Salvador, en Castanedo. El concurso de ollas ferroviarias empieza a las 09.00 horas. Por la tarde, torneo de futbito y juegos infantiles. A las 21.00, la tradicional quema del espantapájaros y después, Dj.

Fiesta de El Turista, en Arredondo. Homenaje a las vecinas de la Asociación de Mujeres La Capital del Mundo a las 12.00 horas. El Grand Prix es a las 17.00 horas. A las 22.00 horas, concierto de mariachis Perla y sesión con los Djs NKN y Alejandro Sastre.

Fiesta de Nuestra Señora y San Roque, en Riaño. A las 14.00 horas, comida solidaria Disney. Sorteo e hinchables para los más pequeños. A las 18.30 horas, concurso de los Feos, después del espectáculo de La Gran Nogara. La romería, a las 20.00, a cargo de Dj Cuca.

Fiestas de Nuestra Señora, en Mompía. Actuación del mago Xuso a las 18.00. La fiesta Holly es a las 20.00, antes de la actuación de La Gran Nogara. Luego, barbacoa y romería.

Festival Nacional Folclórico, en Suances. Los tres grupos de danzas de música folclórica (el Grupo Reyes Católicos de Dueñas, el Grupo Gavilla y el Grupo Virgen de las Lindes y del Carmen), amenizarán la noche desde las 20.00 horas. En la plaza de Viares.