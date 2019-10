«En una sala de escape es fundamental jugar en equipo y escuchar al resto» Susana Pérez Molleda | Propietaria de la sala de escape 'Eskapark Santoña' ANA COBO Santoña Jueves, 17 octubre 2019, 18:15

Santoña cuenta con una nueva alternativa de ocio y de entretenimiento. Susana Pérez Molleda ha abierto en la calle Baldomero Villegas, número 11, la primera sala de escape en el municipio, 'Eskapark', un juego mental y de lógica en el que los grupos participantes se sumergen en aventuras emocionantes a través de la resolución de pistas, acertijos y enigmas para lo que tienen que poner a prueba su ingenio, agudeza visual y el trabajo en equipo. Si las superan, hay un tiempo límite de poco más de una hora, conseguirán el reto de salir de la habitación en la que están encerrados. Esta sala, con el título de Inframundo, está catalogada como de tensión, y es la única de este tipo que hay actualmente en Cantabria.

- ¿Qué le impulsa a abrir la primera sala de escape en Santoña'

- Conocí esta actividad jugando por aplicaciones en el ordenador y en el teléfono. Después, empecé a ir con mi pareja a las salas de escape que teníamos más cerca, como la de Noja, y nos hicimos aficionados y también fuimos a las de Castro, Santander...Es algo que, desde el principio, me llamó mucho la atención y me gustan los juegos de lógica. En ese momento, pensamos en montar algo nosotros pero no hicimos mucho caso a la idea. Coincidió un día que estuve hablando en la nave de Foresant, con José Luis, que es una persona que fomenta la búsqueda actividad de empleo y da cursos allí, y me dio el empujón definitivo. La planteé la idea y me animó. Y, al final, decidí tirarme a la piscina.

- Para aquellos que aún no lo sepan. ¿Qué es una sala de escape?

- Es un juego en el cual te encierran en una habitación un tiempo determinado con el objetivo de salir. Se participa en grupos de dos a seis personas. Durante ese tiempo tienen que ir resolviendo juegos de lógica, puzles, enigmas...Se trata de ejercitar la mente y hacer trabajo y juego en equipo. Esto no va de quién es el mejor, hay que compenetrarse con la gente, organizarse y tener paciencia. Cada sala, además, tiene una temática diferente y te metes dentro de ese mundo, de la historia. Es algo muy divertido.

- ¿Qué temática tiene su sala y por qué la eligió?

- La sala se llama Inframundo y la temática o guía para los jugadores es 'La divina comedia de Dante'. En principio estuvimos mirando franquicias y también haciendo salas para coger ideas. Nuestra primera intención era diseñarla nosotros, pero conlleva bastante trabajo y como mi marido tiene otro empleo y yo también a veces tengo otras cosas, no teníamos tiempo y nos resultaba muy complicado. Entonces, nos decidimos a mirar franquicias y a probar diferentes. Ésta nos gusto y no dieron a elegir entre unas cuantas salas. Yo no había probado nunca la sala de tensión, que no la catalogamos como de miedo, y me pareció súper divertido y diferente. En Cantabria no hay ninguna más. Para encontrar otra sala de tensión te tienes que ir al País Vasco. La nuestra es la primera en la región y lo vimos como una oportunidad y nos decimos por ella.

- Es una actividad que, más allá de la diversión, aporta otros beneficios

- Ejercita la mente, agudiza los sentidos, fomenta el trabajo en equipo, la memoria, el orden, la paciencia, crea vínculos...Al final, te tienes que organizar muy bien dentro y conocer a las personas con las que vayas y aprender también de ellas. Cuando estas dentro, a veces descubres facetas de las personas que no habías visto hasta ese momento. Hay muchas cosas sorprendentes que llegan a pasar. Y también ejercitas la concentración, aunque es una parte difícil al ser de tensión y porque te ríes mucho.

- Queda entonces al descubierto la personalidad de cada participante

- Se remarca un poco. El que es líder sale ahí como líder, el que es un poco asustadizo también, el que se ríe de todo...En cuanto entran, ves quién toma el mando, quién organiza, ves la faceta de las personas.

- Las salas de escape también son utilizadas por las empresas para ver cómo se desenvuelven sus empleados

- Sí, se suelen usar. Por ahora, desde que abrimos a principios de septiembre, no hemos tenido a ninguna empresa, pero es una manera de fomentar el compañerismo y ver si las personas congenian. Hay veces que algún participante quiere ir muy independiente, y no es cuestión de quién es el mejor dentro, es cuestión de que si no lo hacen juntos es imposible que salgan muchas cosas.

- ¿Cuál es el peor enemigo para no superar las pruebas?

- Cuando no hay comunicación y no escuchas a tus compañeros. Eso, es lo peor que puede pasar. Y, a veces también pierden los nervios. Hay que relajarse y respirar hondo. Hay que entrar calmado y con la idea de pasártelo bien, ser competitivo no es buen amigo.

- Los que consiguen salir, lo harán con un chute de energía

- Sí, y hasta los que no salen también. Aquí damos un margen entre sesión y sesión para si te queda poco, te vamos empujando y te dejamos un poquito más para que no te quedes con las ganas. Aparte de que tienen que ver el juego entero porque es muy divertido. Aunque no lo hayan superado, los participantes salen con un chute de energía porque se lo han pasado bien y se quedan con ganas de más. Después, a veces, se van hacer otras salas y se enganchan. Es totalmente adictiva esa adrenalina.

- Las otras salas no son competencia, al revés pueden crear una ruta entre todas

- Hemos tenido visitas de otros propietarios que han venido a probar y te traen folletos de las suyas para dejar aquí y yo les doy folletos de mi sala. La cuestión es que las personas se lleven buenas experiencia y salgan contentas para que vayan a probar a más en la zona y crear esa ruta.

- Una vez hecha, no se suele repetir. Con el tiempo, ¿se plantea cambiar de temática?

- En principio tenemos sitio para hacer otra sala. Tenemos pensamiento de abrir la segunda de aquí a un año. La media es tenerla tres años, aunque algunas siguen funcionado más tiempo. Aquí tenemos una versión diferente para niños, que le damos otro toque y cambiamos algún juego y dentro de unos años pueden probar la versión de adultos. Para adultos, hay versión solo juego y juego con tensión, que es la que elige la mayoría.

- Es buena alternativa de ocio para los jóvenes

- Claro, es una alternativa más como el que va al cine y es algo sano. Ahora con las tecnologías les cuesta más relacionare. Aquí tienen que dejar el teléfono a un lado, y comunicarse entre ellos, interactuar y hacer equipo. Además, cuando entras, desconectas completamente de lo de fuera. En este caso estas 66 minutos y seis segundos como en otro mundo.

- La actividad se puede completar con fiestas de cumpleaños

- Para los niños de 10 a 14 años, ofrecemos la posibilidad de contar con un monitor que entra con ellos y les guía o de que les acompañe dentro del grupo un adulto. Y ofrecemos también una merienda que es una buena opción para celebrar cumpleaños o fiestas. Y también ofertamos un pequeño picoteo para empresas, despedidas de solteros... Están las dos opciones: solo sala y sala y picoteo. Abrimos todos los días pero es necesario reservar previamente y estamos en facebook e instagram.