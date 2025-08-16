San Roque, protagonista

Día de la marmita, en Laredo. Concurso de Marmita y Guiso Libre de Bonito, en el Puerto Pesquero de Laredo. Desde primera hora. A las 12.00, festejos marítimos. Y a las 19.30, animación musical con DJ.

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Galizano. Misa en honor a San Roque a las 11.00 horas. A las 12.30 horas tradicional partido de solteros vs casados y a las 13.00 horas blanqueo en las casetas. Desde las 19.30 horas tardeo con Dj Josete, animación con charanga y romería con la orquesta Dakar. Después, macrodiscoteca.

Fiestas de San Roque, en Santa Cruz de Bezana. Concurso de Ollas Ferroviarias e inicio de los torneos de fútbol y pádel a las 09.00 horas. La santa misa en honor a San Roque acompañada por el Coro La Espiga es a las 12.30 horas. Comida solidaria a las 14.00 horas. La fiesta 'Holi' comienza a las 19.00 horas, después, romería a cargo de Diego Pérez. Joaquín Padilla de Iguana Tango actúa a las 23.00 horas.

Fiestas nuestra señora de la Asunción, La gata negra, en Voto. Procesión de San Roque y misa solemne a las 12.00 horas. A partir de las 13.00, castillos hinchables para los peques. Los Cosío Actúan a las 19.00 horas. A las 20.00 horas los piteros acompañarán a la gata desde Rioseco hasta la plaza. Dj Dreyky amenizará el final de las fiestas a partir de las 22.45 horas.

Fiestas de Nuestra Señora de Lindes, en Suances. La tradicional rotura de botijos es a las 18.00 horas. A las 19.30 horas la escuela de baile Yolanda Cano realizará una exhibición de baile. La salchichada y la romería con Dj Alberto de Music 19, a las 21.15.

Fiestas de la Asunción y San Roque, en Castro Urdiales. El concurso infantil (hasta doce años) de pesca de mubles comenzará a las 12.00 horas. A las 17.00 horas comienza la zona infantil en la Plaza del Ayuntamiento y el desfile de gigantes y cabezudos a las 19.30 horas. Para terminar las fiestas, fiesta de la espuma a partir de las 20.30 horas.

Fiestas de San Roque, en Cabezón de la Sal. La misa solemne comienza a las 12.00 horas, después actuación de Los Picayos. A la misma hora, homenaje a los vecinos de la villa y las actuaciones de Zipi con su trova y Jon Felipe con el Rabel.

Fiestas de Nuestra Señora de Villasomera y San Roque, en Rasines. Santa misa en la ermita de San Roque a las 12.00 horas. Desde la 13.00 horas actuación musical e hinchables para niños. Las cuadrillas tienen el concurso de paellas a las 14.30 horas. Por la tarde, juegos de madera en la campa de San Roque, Romería con Dj Chamana y parrillada (donativo de un euro). A las 22.30 horas concierto de Grupo Pura Vida en la pista polideportiva.

Fiestas de San Roque, en Colindres. Misa en la ermita del Santo, con posterior Procesión. Al terminar, tradicional sardinada servida por las peñas locales. El horario del tren de calle es de 16.00 horas hasta las 21.00 horas. El Stellar Circus es a las 20.00 horas en Avenida Europa.

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Riaño. Solemne misa y procesión de San Roque Peregrino a las 12.30 horas. Al finalizar, degustación de sangría. Despedida de los danzantes y piteros, blanqueo y picoteo en las Escuelas a las 14.00 horas. Romería a cargo de la Orquesta Costa Norte a las 23.30 horas. A partir de la 01.30 horas macrodiscoteca a cargo de Dj Fdez y a las 03.00 horas chocolatada y macarronada.

Fiestas de Nuestra Señora, San Roque y San Roquín, en Arnuero. Tradicional volteo de campanas y misa cantada a las 11.15 horas en la ermita de San Roque. El saxofonista Fernando Iglesias actúa a las 13.00 horas. A partir de las 18.00 hora tardeo con música rock con conciertos tributo a Barricada, Fito y los Fitipaldis, Platero y Tú, Metallica, AC/DC, entre muchos otros.

Fiestas de San Roque, en Bárago. La santa misa en honor al patrón es a las 12.00 horas. Juegos infantiles a partir de las 18.00 horas y verbena amenizada por Dj Kike Lon a las 23.30 horas..

Fiestas de Terán, en Terán de Cabuérniga. Concurso de tortillas a las 13.00 horas. Actuación cómica circense El Autoestopista Intergaláctico a las 16.30 horas. Concierto tributo de rumba, afro y folk a las 20.00 horas. Gran chocolatada a las 21.00 horas.

Fiestas de San Roque, en Liaño. El chupinazo matinal es a las 08.00 horas y la misa en honor al santo a las 12.00 horas. A partir de las 16.30 horas, parque infantil con pintacaras. Concierto de Estrella Norte a las 21.00 horas y baile del botijo a las 00.30 horas.

Día de San Roque, en San Roque de Riomiera. Misa y procesión del santo a las 12.00 horas. A partir de las 17.00 horas, hinchables para los más pequeños. Actuación de Francisco Cordón a las 21.30 horas.

Fiesta de San Roque, en Liébana. La solemne misa es a las 13.00 horas, después, degustación de tortos amenizada por mariachis.

Fiestas de San Roque, en Bárcena de Pie de Concha. Apertura del mercado con música tradicional a las 11.00 horas. La misa solemne es a las 12.00 horas. Tarde llena de actividades. A partir de las 22.30 horas Dj Isra y Punto.

Fiestas de San Roque, en Hermosa. El chupinazo es a las 08.00 horas. Procesión y misa de San Roque a las 13.30 horas. Romería de la mano de Natatxe, a las 20.30 horas y macrodiscoteca con Dj Pablo a las 01.00 horas.