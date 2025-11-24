500 nuevos árboles autóctonos reavivan la zona de Monte El Moro en Ramales La campaña de reforestación forma parte de la iniciativa 'Bosques Flotantes' de la Fundación Naturaleza y Hombre y el Ayuntamiento

El encinar cantábrico de Monte El Moro en Ramales de la Victoria coge aire tras la plantación de 500 nuevos árboles autóctonos que ha llevado a cabo el Ayuntamiento dentro de la campaña 'Bosques Flotantes', una iniciativa de la Fundación Naturaleza y Hombre que tiene como objetivo reforestar los montes de la zona oriental de Cantabria. Del medio millar de ejemplares que se han llevado al lugar, 300 son encinas y el resto son madroños, labiérnago, laurel común, endrino, acebo, bonetero y tejo común.

Con esta intervención se pretende revertir la deforestación que 'ahogó' los bosques del oriente de Cantabria durante varios siglos fruto de la explotación maderera. La campaña cuenta con la colaboración de la Universidad de Salamanca y la Fundación para la Investigación del Clima. El Monte El Moro es considerado el encinar más importante del norte de España y, además empujar su recuperación, se quiere también «restaurar ambientes degradados e impulsar a su vez la economía local a través del ecoturismo y la economía verde», han explicado desde la fundación que se plantea, además, la utilización de restos vegetales para leña o compostaje.

Con el fin de promover la conservación del hábitat y sus especies se han instalado carteles para reducir la circulación de vehículos a motor no autorizados y cualquier otra actividad que dañe la integridad del ecosistema, como hacer vertidos sólidos o líquidos, arrancar vegetación o molestar a la fauna. A su vez, se están abordando tareas de gestión de residuos y labores periódicas de limpieza en todo el espacio natural, con especial atención a aquellas partes de uso público intensivo.

También se tienen encima de la mesa la creación de rutas interpretativas y la recuperación de elementos arqueológicos e infraestructuras históricas relacionadas con la extracción de madera, como los resbaladeros del Miera. También se prevé la reforestación de zonas afectadas por incendios forestales, utilizando ganado menor para prevenir futuros fuegos.