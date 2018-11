Ampuero tendrá unos encierros de Interés Nacional si presenta toda la documentación Corredores, delante de los novillos en uno de los encierros de este año. / Antonio 'Sane' Desde el Ministerio apuntan que, si se cumple con todos los requerimientos y acciones promocionales, «no debe haber ningún problema» DM . Santander Jueves, 29 noviembre 2018, 07:24

En Ampuero ya están valorando la manera de completar el expediente para la declaración del encierro como Fiesta de Interés Turístico Nacional, y de hecho, en la reunión mantenida el pasado jueves con las asociaciones taurinas, peñas y grupos políticos, se valoró tomar el ejemplo la documentación presentada al Ministerio de Turismo por otros ayuntamientos con sus fiestas ya reconocidas.

A preguntas de este periódico sobre la posibilidad de obtener dicho reconocimiento para la encerrona ampuerense, fuentes del Ministerio de Turismo afirmaron que «el hecho de que encierros de otras localidades ya hayan sido declarados no disuade de que los de Ampuero también lo puedan ser pues, conforme a lo establecido en la Orden de Bases ITC 1763/2006, se parte de la singularidad y el arraigo que pueda tener cada fiesta».

Desde el Ministerio matizaron que en caso de que la solicitud sea «debidamente presentada», es decir, «cumpliendo con toda documentación exigida y con las acciones promocionales acordes a lo establecido, no debe haber ningún problema». Así todo, desde el Ministerio dejaron claro que «en cualquier caso, hasta que no sea estudiada -la solicitud-, no podremos saberlo».

El Consejero de Turismo, Francisco Martín, también se manifestó sobre la polémica en el marco de la presentación del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) para el nuevo polígono industrial de Laredo. Martín insistió en que la declaración de Fiesta de Interés Nacional «la decreta la Nación, no es una cuestión de la Comunidad Autónoma», y que la Consejería «lo único que hace es la tramitación de la documentación que el Ayuntamiento le manda».

Martín afirmó que «cuando se ha presentado la documentación del Ayuntamiento correspondiente le hemos dicho a Ampuero que falta un papel, que nos lo pide Madrid, que es la declaración de que no hay maltrato animal». Lo cierto es que en la notificación que Turismo remitió al Ayuntamiento de Ampuero no constaba que faltara documentación y para que no quedara sombra de duda el alcalde repartió este documento entre los asistentes a la reunión del jueves. «Ojalá sea declarado de Interés Nacional», deseó el Consejero, «pero no somos nosotros -los que tenemos que decidirlo- ni hemos puesto ninguna pega», dijo.