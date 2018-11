Ampuero espera indicaciones de Turismo para acreditar que no hay maltrato en sus encierros Un mozo sufre una caída durante uno de los encierros del pasado mes de septiembre. / Alberto Aja El alcalde explicó que Turismo emitirá un nuevo escrito sobre la documentación que falta para tramitar la declaración de Interés Nacional de las encerronas IRENE BAJO Sábado, 24 noviembre 2018, 08:17

El Ayuntamiento de Ampuero se mantiene ahora a la espera de nuevas indicaciones de la Dirección General de Turismo para elaborar un informe acreditativo de la ausencia de maltrato en el encierro y continuar con la tramitación de la declaración del festejo como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Según explicó el alcalde de Ampuero, Patricio Martínez, en una reunión mantenida en la noche del jueves con las asociaciones taurinas, peñas y grupos políticos, el Consistorio ha acordado con Turismo el envío de otro escrito «mucho más preciso y mucho más claro», para determinar que documentación se precisa para justificar que no hay maltrato animal en el encierro. Una vez se reciba esta misiva y según lo indicado, el Ayuntamiento completará el expediente con la información requerida para que pueda seguir su curso y llegar al Ministerio de Turismo para que valore la propuesta y resuelva en un sentido u otro.

El encuentro, según el regidor, se desarrolló en un ambiente de tranquilidad tras la polémica surgida esta semana a raíz del documento que envió la jefa de servicios de actividades turísticas de la Dirección General de Turismo, en el que se informaba al Ayuntamiento de que no se iba a informar al Ministerio de Turismo de la solicitud del reconocimiento nacional de la fiesta. Según indicó posteriormente la Directora General de Turismo, Eva Bartolomé, faltaba un informe que acreditase que no existe maltrato animal en el encierro para evitar el rechazo del Ministerio, pero en el escrito remitido al Consistorio no se hacía constar la falta de dicho informe ni figuraba ninguna petición de documentación complementaria al Ayuntamiento.

Los presentes acogieron de manera positiva la continuidad de la tramitación y estuvieron de acuerdo en tomar el ejemplo de otros Ayuntamientos que han obtenido la declaración de Interés Turístico Nacional para sus fiestas, a la hora de recopilar la documentación.

Desde el Consistorio están tranquilos ante la necesidad de justificar que no hay maltrato, ya que todos los años se obtiene permiso de la Consejería de Presidencia para celebrar la fiesta, con lo cual, «se da por supuesto que en absoluto hay maltrato animal», según Martínez.