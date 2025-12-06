El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los bomberos, durante la extinción del incendio. 112 Cantabria

Los bomberos atajan de madrugada un incendio en una casa de Arredondo

Durante el suceso, originado el la chimenea de la vivienda, una mujer de 46 años resultó afectada por inhalación de humo

A. G.

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:39

Los bomberos del 112 extinguieron la noche de este sábado un incendio en una casa de Arredondo, en el que una mujer de 46 años resultó afectada por inhalación de humo. El fuego, que se originó en la chimenea, ha destruido completamente el tejado de la vivienda.

Según informa el Centro de Atención de Emergencias 112, recibió el aviso ayer sobre las 20.30 horas de un incendio iniciado en la chimenea de una vivienda unifamiliar en el barrio Lastredo, tras lo que movilizó a los bomberos del Gobierno de Cantabria del parque de Laredo, bomberos de Santander, Guardia Civil y 061.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, la vivienda, de estructura de madera y tres plantas más ático, ya había sido evacuada y las llamas salían por el tejado. Fue entonces cuando personal del 061 atendió a la mujer en el lugar y posteriormente la trasladó al Hospital de Laredo.

Los bomberos actuaron tanto desde el interior como desde el exterior de la vivienda. 112 Cantabria
Imagen principal - Los bomberos actuaron tanto desde el interior como desde el exterior de la vivienda.
Imagen secundaria 1 - Los bomberos actuaron tanto desde el interior como desde el exterior de la vivienda.
Imagen secundaria 2 - Los bomberos actuaron tanto desde el interior como desde el exterior de la vivienda.

Los bomberos atacaron el fuego tanto por el interior, accediendo a la planta superior, como por el exterior, con el uso de una autoescala. En esta extinción, los bomberos de Santander acudieron en apoyo con una autobomba y un camión nodriza.

La intervención requirió de unos 40.000 litros de agua para completar la extinción del fuego, que se ha mantenido hasta casi las 6 de la mañana de este sábado, cuando se ha dado por finalizada la actuación en un primer momento. Posteriormente, los bomberos del Gobierno de Cantabria acudieron de nuevo para seguir refrescando el foco y asegurar que el fuego no se reavivara.

