Colindres celebra este fin de semana sus Jornadas Micológicas Recogida de setas, concurso de clasificación micológica y degustación en la XXXIII edición de un evento que tendrá a los más pequeños como protagonistas

Ana Bringas Colindres Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:51

Colindres se prepara un año más para celebrar, este fin de semana, la XXXIII edición de las Jornadas Micológicas, un evento ya consolidado en el calendario cultural del municipio. La cita tendrá lugar los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre en la Casa de Cultura, y contará con actividades de campo, talleres, exposiciones y degustaciones abiertas al público. En esta edición, y como viene siendo habitual, los protagonistas serán los niños del municipio, con propuestas pensadas especialmente para despertar su curiosidad por la micología.

La Sociedad Micológica de Cantabria, organizadora del evento junto al Ayuntamiento, será la encargada de coordinar el ciclo micológico. El programa arrancará el sábado por la mañana con una salida de recogida de setas por la comarca, en la que podrán participar tanto aficionados como curiosos que deseen conocer de cerca las especies autóctonas.

A partir de las 17.00 horas, los ejemplares recolectados se clasificarán y se expondrán al público en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, donde los asistentes podrán observar la variedad de setas encontradas. La jornada continuará a las 19.00 horas con un taller infantil básico de identificación micológica, pensado para que los más pequeños aprendan de forma práctica a reconocer las especies más comunes.

El domingo 9 de noviembre será el turno del concurso de clasificación micológica infantil, que se desarrollará entre las 11.00 y las 12.00 horas. Durante la mañana, quienes lo deseen podrán seguir visitando la exposición con las setas recolectadas el día anterior. Como colofón, a partir de las 14.00 horas de la tarde, se celebrará una degustación popular de setas, elaboradas y servidas por la Sociedad Micológica de Cantabria. El plato tendrá un precio simbólico de un euro.

Más allá del fin de semana, las actividades continuarán el martes 18 de noviembre, cuando la Sociedad Micológica colaborará con los alumnos de 3º de ESO del IES Valentín Turienzo en una sesión práctica dentro de la asignatura de nutrición. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento y el centro educativo buscan extender el espíritu de las jornadas al ámbito escolar, fomentando entre los jóvenes la cultura micológica.

Por su parte, el alcalde de Colindres, Javier Incera, ha subrayado el valor social y cultural del encuentro, señalando que «una de las cosas más enriquecedoras de estas jornadas es que atraen a muchos vecinos del municipio, pero también del resto de la comarca, que vienen a aprender y disfrutar de la gran diversidad de setas que tenemos en nuestra zona».

