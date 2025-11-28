Colindres quiere incorporar dos solares al Plan de Vivienda para construir 100 pisos de alquiler social Los terrenos pertenecen a la Sareb y el Ayuntamiento gestiona su paso al Estado para continuar con la operación

El Ayuntamiento de Colindres está llevando a cabo las gestiones para incorporar dos solares propiedad de la Sareb al Plan Estatal de Vivienda con la previsión de construir en un futuro, más de 100 viviendas de protección y alquiler social. Así lo han informado el alcalde, Javier Incera, y el concejal de Urbanismo, Adrián Setién, que mantienen contacto con la delegación del Gobierno en Cantabria, la Sareb y el Servicio Estatal de Empleo (Sepes) con el fin de hacer la gestión de los terrenos ubicados en la calle Santander.

«La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, mostró en el mes de julio la voluntad del Gobierno central de reconducir los medios económicos que un día sirvieron para rescatar a los bancos y que ahora pueden servir para rescatar a las familias», ha expresado el alcalde. El Consistorio inició las gestiones desde el momento en que conoció los planes del Ministerio en materia de vivienda en aquellos municipios de población superior a 5.000 habitantes». El objetivo está en que la Sareb transmita la propiedad de los solares a Patrimonio Nacional y que estos puedan ser incorporados a la nueva empresa pública de Vivienda», ha explicado el concejal.

Incera ha apuntado que «lo contactos con el Sepes son continuos para el seguimiento de la tramitación y desde el Ayuntamiento daremos los pasos necesarios para conseguir el objetivo».