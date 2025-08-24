El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cuadrilla de participantes durante la elaboración de su marmita en los puestos que se colocan junto al puerto de Colindres.

Cuadrilla de participantes durante la elaboración de su marmita en los puestos que se colocan junto al puerto de Colindres. Luis Palomeque

Colindres sabe a marmita

El concurso de la villa ha alcanzado este domingo su décima edición con 135 grupos participantes

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Colindres

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:44

En lo que se termina de guisar el estofado de bonito de su cuadrilla, Rosa Ortiz se quejaba de que «siempre ganan los mismos». El ... concurso de marmita que Colindres celebra en honor a San Ginés, patrón de los marineros de la localidad, este domingo alcanzó su décima edición y, pese a la todavía corta trayectoria de la tradición, ya hay algunos grupos que son míticos. «Justo hace dos años, cuando estaba a punto de rebelarme, resulta que ganaron mi hija y sus amigos», decía casi entrado el mediodía sin poder ocultar cierto orgullo, porque ella fue la que les preparó el fumet. Sin embargo, Rosa no ha conseguido un premio propio todavía con el grupo de primos con el que participa desde la segunda edición del certamen, y aún con esas los ánimos no decaen porque «esto al final es una excusa para reunirnos y pasar un día juntos».

