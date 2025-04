Educación construirá un colegio nuevo en Voto y el alcalde asegura que no sabe nada del proyecto

El CEIP Marquesa de Viluma de Voto tiene los días contados, así lo ha avanzado el titular de la Consejería de Educación, Sergio Silva, este ... lunes en el Parlamento de Cantabria. La intención es dotar al municipio de un nuevo colegio en sustitución del actual que se encuentra en un antiguo palacio de casi un siglo de antigüedad que fue adaptado como colegio en 1978 y presenta ahora un grave deterioro que centra las reclamaciones por parte de la comunidad educativa. Además, se ubica en una zona inundable.

«Creemos que lo mejor es tener un nuevo colegio», ha indicado Silva, quien ha sostenido que esa es una «vieja reivindicación» del municipio y ha criticado que el anterior Gobierno municipal «no ha hecho nada».

Silva ha explicado en la sesión que el centro «tiene unas características que hacen que sea muy difícil dar reforma estructural», por lo tanto pretenden hacer un nuevo colegio en otra ubicación «lo antes posible».

El alcalde de Voto, Francisco Maza de la Asociación Vecinal por Voto (AVV), ha apuntado en declaraciones a El Diario Montañés que no tiene noticias de la Consejería desde septiembre y que no sabe nada del proyecto. Considera que, aunque no le hayan dicho nada, «nos pasan la pelota para no hacer nada» y ha indicado que «de momento no tienen pensado un nuevo emplazamiento para el centro».

Desde el AMPA del centro han recibido bien la noticia aunque echaron en falta más concreciones respecto a la actuación. «Por lo menos tenemos el compromiso de la Consejería, pero no sabemos cuándo, cómo o dónde se construirá el nuevo centro», señala Antonio Díez, presidente del AMPA.

«Seguimos con incertidumbre y nos da miedo cómo pueden trabajar juntos el Gobierno regional y municipal», apunta Díez en referencia a la moción de censura al anterior alcalde popular, Santiago del Campo, por parte del actual regidor y Natalia Maza del PRC.