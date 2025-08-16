El espectáculo Bullfighters aterriza con éxito en Rasines

Un minuto, cara a cara. Sin escapatoria, sin posiciones lejanas. Lo más cerca posible, como en un tango sobre la arena de una plaza de ... más de 250 años. Su origen entronca con el rodeo americano, con los vaqueros vestidos de payaso que saltan al recinto para quitarle de encima el toro al 'cowboy' que hace la monta, y ahora ha llegado a España vía Comunidad Valenciana para ofrecer un espectáculo diferente que el Día de la Virgen hizo parada en Rasines. Se llama Bullfighters Only y formó parte de una tarde que contó también con una exhibición de recortadores con vacas de Antonio Bañuelos.

Fueron dos cántabros, Juan Cruz Pereda y Héctor Argos, de Rasines y Colindres respectivamente, los que protagonizaron el nuevo formato. La premisa es sencilla, el especialista tiene un minuto frente a la res para quebrar, recortar o saltar sin refugiarse en los burladeros. Todo ello en busca de la mejor puntuación y sin dejar pasar ninguna oportunidad detrás del animal. Con gran predicamento ya en las provincias de Valencia y Castellón, el espectáculo amenaza con extenderse por el resto del país, aunque la cuna del corte en la calle reside en pueblos de la zona como Vall D`Uixo, Puzol, Museros u Onda.

El Coso de los Mártires presentó buen aspecto en la sombra, el sol era prohibitivo, en una tarde que se completó con una exhibición de recortadores en la que participaron especialistas cántabros, vascos, de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana y que hizo las delicias de los aficionados y en la que los jóvenes locales estuvieron a la altura de los llegados de zonas en las que tienen muchos más encierros y capeas para entrenar y ejercitarse. Un festejo entretenido, que tuvo que retrasarse una hora para que bajara la temperatura, y que completó una miniferia organizada este año por el ayuntamiento que dirige Sergio Castro y que tuvo también un gran prix y una suelta nocturna de becerros para los más jóvenes que llenaron una de las plazas de toros más antiguas de España.

La temporada taurina en Cantabria ahora tendrá continuidad en los encierros de Pie de Concha, anunciados para la noche del sábado 30 al domingo 31 de agosto, a las 0.05 horas, y para el domingo 31 a las 12.30 en lo que será el cuadragésimo sexto año consecutivo en el que la localidad del Valle de Iguña celebra festejos por las calles. Una tradición dentro de las fiestas de Nuestra Señora de la Consolación, unas fiestas que preceden a las de la vecina localidad de Molledo, que también cuenta con festejos de vacas por las calles.