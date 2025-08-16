El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Héctor Argos con la vaca de Antonio Bañuelos. Bea Irusta

El espectáculo Bullfighters aterriza con éxito en Rasines

El Coso de los Mártires acoge la exhibición de una nueva modalidad de festejo de recortadores que tiene su origen en el rodeo americano

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:18

Un minuto, cara a cara. Sin escapatoria, sin posiciones lejanas. Lo más cerca posible, como en un tango sobre la arena de una plaza de ... más de 250 años. Su origen entronca con el rodeo americano, con los vaqueros vestidos de payaso que saltan al recinto para quitarle de encima el toro al 'cowboy' que hace la monta, y ahora ha llegado a España vía Comunidad Valenciana para ofrecer un espectáculo diferente que el Día de la Virgen hizo parada en Rasines. Se llama Bullfighters Only y formó parte de una tarde que contó también con una exhibición de recortadores con vacas de Antonio Bañuelos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
  3. 3 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  4. 4 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  5. 5 San Roque, protagonista
  6. 6

    Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes
  7. 7

    Los pasiegos se rinden ante el calor de Valvanuz
  8. 8

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  9. 9

    Vecinos de la playa de San Vicente piden medidas contra las autocaravanas
  10. 10

    Evaristo, genio y figura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El espectáculo Bullfighters aterriza con éxito en Rasines

El espectáculo Bullfighters aterriza con éxito en Rasines